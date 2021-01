Attenzione ad aprire questo nuovo messaggio WhatsApp che sta ingannando tutti. Negli ultimi anni il nostro modo di comunicare ha subito degli importanti cambiamenti. Nel giro di poco più di un decennio, le possibilità tecnologiche a nostra disposizione sono aumentate enormemente. Ad oggi infatti è possibile comunicare a titolo completamente gratuito con qualsiasi persona, in ogni parte del mondo. Avendo a disposizione uno smartphone e una connessione Wi-Fi infatti, non avremo limiti né di tempo né di denaro.

Tanti utenti, tanti pericoli

In questa incredibile evoluzione della comunicazione, un ruolo molto importante è senza dubbio giocato dalle applicazioni. Da quando sono state disponibili infatti, le app hanno rivoluzionato il mondo dell’elettronica. Nel campo della messaggistica istantanea la più importante è conosciuta con il nome di WhatsApp. Questa applicazione viene scaricata ogni giorno da migliaia di utenti, ed è ad oggi la più utilizzata nel continente europeo.

I motivi per cui quest’app è così amata sono tanti. Dai tanti aggiornamenti che ogni anno vengono introdotti alla semplicità in cui si impara ad usarla, la lista è lunga. È anche vero però che data la grande quantità di utenti presenti su WhatsApp, è importante tenere sempre alta la guardia. Essendo molto famosa ed utilizzata, l’app è infatti vista da molti truffatori come un ottimo mezzo per adescare possibili vittime. A tal proposito, in questo articolo sveliamo il perché sia necessario fare attenzione ad aprire questo nuovo messaggio WhatsApp che sta ingannando tutti.

La truffa del questionario

Sono molti gli inganni che possiamo trovare sull’applicazione. Uno degli ultimi riguarda la possibilità di guadagnare cento euro da utilizzare come buono per un negozio di abbigliamento. Il messaggio ci chiede di aprire il link e completare un questionario che presenta domande sui nostri gusti relativi a vestiti e accessori. Una volta completato, ci viene chiesto di inoltrarlo a quindici numeri della nostra rubrica. Dopo aver inoltrato il link, apparirà una pagina piena di spam pubblicitari. Cercando di chiudere queste pubblicità attiveremo inconsapevolmente dei virus in grado di prosciugare il credito telefonico, e non solo.

Avendo anche inoltrato il virus a contatti presenti nella nostra rubrica, continueremo questa catena ingannando anche i nostri amici. Per evitare di essere truffati è importante non aprire messaggi di numeri che non abbiamo salvato in rubrica. Inoltre è bene ricordare che nessun negozio regala buoni sconto così alti in cambio della compilazione di un questionario. Dunque ecco perché bisogna fare attenzione ad aprire questo nuovo messaggio WhatsApp che sta ingannando tutti.