Il modo in cui comunichiamo negli ultimi anni ha subito cambiamenti a dir poco radicali. Nel giro di un decennio, siamo passati dal poter mandare un numero limitato di messaggi a pagamento all’avere a disposizione, oggi, diversi servizi di messaggistica instantanea. Non importa infatti in che parte del mondo si vive, la comunicazione oggi è sempre garantita e, soprattutto, gratuita. Grazie all’arrivo sul mercato degli smartphone, e dunque delle applicazioni, la rivoluzione nel mondo della tecnologia ha potuto fare un bel passo in avanti.

Tante persone tanti pericoli

Almeno a livello europeo, l’applicazione di messaggistica instantanea più utilizzata è senza dubbio WhatsApp. Quest’app viene scaricata ogni giorno da migliaia di utenti. Sebbene sia sul mercato da oltre dieci anni, non sbaglia mai una strategia per stupire chi la utilizza. Sono infatti moltissimi gli aggiornamenti che ogni anno WhatsApp rilascia. Dall’introduzione dei messaggi vocali all’opzione del carrello, la lista è lunga.

Proprio per la grandissima quantità di persone che popolano l’applicazione, è doveroso prestare attenzione mentre la si usa. Molti hacker e truffatori hanno visto in questo servizio di messaggistica un’occasione per adescare utenti e impossessarsi dei dati personali. Capire come funzionano queste manipolazioni è il primo passo per potersi difendere. In questo articolo vi sveliamo una truffa che sta circolando tra molte persone. Bisogna infatti fare attenzione a questo messaggio su Whatsapp per evitare di essere truffati.

I buoni sconto

Una delle truffe che sta girando tra le chat dell’applicazione riguarda la proposta di usufruire di buoni sconto. Fingendosi rappresentanti di grandi aziende, dalla moda all’elettronica, i truffatori chiedono di cliccare su un link per usufruire degli sconti. Questa è una tecnica molto conosciuta anche alle forze dell’ordine. Infatti, come si può vedere cliccando su questo articolo, è già successo con grandi aziende tramite l’utilizzo della posta elettronica. Vedendo un’opportunità in WhatsApp, la truffa si è spostata anche su questa famosa applicazione.

Per evitare di essere truffati basterà non cliccare sul link ovviamente. È infatti proprio questo gesto che permette ai malintenzionati di istallare un virus in grado di monitorarci. È importante essere a conoscenza che le grandi aziende mai hanno comunicato tramite WhatsApp, e non vediamo perché debbano iniziare adesso. Dunque attenzione a questo messaggio su WhatsApp per evitare di essere truffati.