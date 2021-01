Negli ultimi anni molti italiani hanno riscoperto una passione che per diversi motivi avevano messo da parte, ovvero cucinare. Infatti sebbene molti di noi siano in grado di preparare ottime ricette, per motivi lavorativi o personali non hanno più trovato il tempo di mettersi ai fornelli. Nel 2020 però tutto è cambiato. Con l’arrivo della pandemia, e quindi della quarantena, tutti quanti abbiamo dovuto passare tantissimo tempo dentro le nostre case. Proprio per questo, non sono pochi quelli che hanno avuto l’opportunità di riscoprire questo hobby, ormai dimenticato.

Il gusto della semplicità

Soprattutto negli ultimi anni, il mondo dell’internet si è riempito di ottime idee per preparare ricette sfiziosissime. Dagli antipasti ai dolci, è ormai possibile trovare il modo di cucinare qualsiasi tipo di piatto. Mettersi a cucinare regala grandissimi benefici. Oltre a prenderci cura della nostra famiglia infatti, metterci ai fornelli riesce anche a rilassarci, distraendoci dalle preoccupazioni. Inoltre non per forza bisogna preparare piatti molto complicati e costosi.

Con una buona idea e tanta dedizione infatti, è possibile regalare alla nostra famiglia dei piatti ottimi e che non costino troppa fatica, né tantomeno troppo denaro. A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare come preparare un dolce amato da tutti, semplicissimo da preparare e, soprattutto, molto economico. Dunque ecco una torta di mele gustosa e con pochi ingredienti ma dal risultato straordinario.

La torta di mele alla veneziana

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta sono ovviamente le mele, poi farina, zucchero, uova, burro, succo di arancia, succo di limone e lievito. Per iniziare prepariamo con l’aiuto della frusta un composto formato da uova e zucchero. Dopodiché, uniamo il lievito per dolci e la farina creando un impasto. Uniamo il burro, precedentemente fuso, al composto di lievito e farina. A parte, tagliamo a fette le mele ed uniamole al succo di arancia e a quello di limone. Prendiamo dunque una teglia foderata di carta da forno, aggiungiamo l’impasto e, successivamente, le mele tagliate a fette da posizionare in superficie.

Passiamo dunque ad infornare. Dopo quarantacinque minuti a centottanta gradi il dolce sarà pronto per essere servito e gustato. Dunque ecco una torta di mele gustosa e con pochi ingredienti ma dal risultato straordinario.