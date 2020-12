Tutti sappiamo che tra le bevande alcoliche più apprezzate del mondo figura in primo piano la birra. La birra è tra gli alcolici più antichi mai prodotti dagli esseri umani, e vi sono testimonianze archeologiche della suo presenza che risalgono a migliaia di anni fa. Ma forse non tutti sanno che l’amatissima birra non è in realtà l’alcolico più antico di cui abbiamo notizia. Esiste un’altra bevanda apprezzatissima nell’antichità e ancora oggi, che tutti possiamo riscoprire sulle nostre tavole.

La bevanda alcolica più antica è l’idromele

La bevanda alcolica più antica di cui abbiamo notizia è in realtà l’idromele. L’idromele, il cui nome significa letteralmente ‘acqua di miele’ è composto dalla fermentazione del miele. Ci sono testimonianze della presenza di idromele in Europa nel terzo millennio a.C., e in Cina addirittura nell’ottavo millennio a.C.

Gli antichi greci erano grandissimi amanti dell’idromele, che accompagnava le loro pietanze tipiche (come la pizza più antica del mondo, ecco la ricetta), ma a rendere famoso l’idromele sono stati soprattutto i vichinghi. Secondo i vichinghi, l’idromele era la bevanda degli dei. Naturalmente, ancora oggi possiamo gustare questa delizia. L’alcolico più antico del mondo non è la birra ma una bevanda profumata e raffinata da provare in tavola.

Ogni regione del mondo ha la sua versione

Nei millenni, le popolazioni del mondo hanno inventato moltissime varietà di idromele. Per esempio quelli speziati alla noce moscata, alla cannella, o con erbe aromatiche. Ogni regione del mondo ha la sua tecnica tradizionale per la produzione dell’idromele, per esempio in scandinavia si aggiunge l’uvetta, in Etiopia viene aromatizzato con fiori locali, e in Nepal con erbe selvatiche himalayane. L’idromele ha di solito un sapore dolce, e può essere bevuto da solo, o per accompagnare un dessert. Una cosa è certa, vale assolutamente la pena di addentrarsi nell’antico mondo dell’idromele, e donare alle nostre papille gustative un delizioso viaggio di scoperta.