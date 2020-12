Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le allergie sono normalmente associate al periodo primaverile ed estivo. Nei mesi caldi, infatti, le fioriture di stagione causano in alcune persone reazioni allergiche. In alcuni casi il problema si limita ad un fastidioso raffreddore ma in determinate situazioni l’allergia può causare conseguenze ben peggiori. Anche d’inverno, però, possono verificarsi reazioni allergiche capaci di compromettere la salute. In questo articolo scopriremo infatti che è importante fare attenzione ad alcuni malanni invernali che potrebbero svelare un’allergia. Non sono quindi solo i pollini a causare reazioni indesiderate, esistono altre cause che possono colpire anche nei mesi freddi.

La casa diventa un luogo pericoloso

Durante la primavera molte persone evitano passeggiate in campagna per non incorrere in reazioni da pollini. D’inverno, invece, si è soliti trascorrere molto più tempo in casa, dove però si annidano alcuni pericolosi nemici della salute. Passare un freddo pomeriggio comodamente adagiati sul divano è certamente piacevole ma può nascondere delle insidie causate dagli acari.

Gli acari della polvere sono microscopici abitanti di cuscini, coperte, materassi e tappeti. Possono causare irritazione ad occhi e gola, starnuti e difficoltà di respirazione. Chi vive in campagna o comunque in una zona umida deve anche fare attenzione alle muffe ed ai miceti. Per evitarne gli affetti indesiderati è opportuno provvedere ad una costante e profonda pulizia della casa.

Anche un semplice spuntino potrebbe causare delle reazioni avverse in soggetti allergici. Alimenti tipicamente invernali come i kiwi, le castagne, l’uva o i cachi sono spesso causa di alcune problematiche. Nel periodo natalizio è abitudine mettere in tavola crostacei e molluschi. Questi deliziosi alimenti sono però spesso causa di indesiderate reazioni allergiche. Le più frequenti sono lacrimazione, prurito, orticaria e dolori addominali. Normalmente questi fastidi passano dopo poco tempo ma in alcuni casi è necessario ricorrere a vere e proprie cure.

Contattare il medico è sempre opportuno così come fare attenzione ad alcuni malanni invernali che potrebbero svelare un’allergia. Il professionista potrà indicare sia le cure più adatte che le analisi da svolgere. Esami specifici, sono infatti in grado di individuare la natura del problema e consentono di prendere i dovuti accorgimenti.