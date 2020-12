Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, per molti lavoratori dipendenti è anche in arrivo la tredicesima mensilità. Il pagamento di questo trattamento economico varia da contratto a contratto ma generalmente arriva insieme allo stipendio di dicembre. Abbiamo informato sulle date di pagamento delle gratifiche natalizie dei lavoratori statali in un recente approfondimento. Oggi, invece, analizzeremo sei idee per far fruttare al meglio la tredicesima mensilità e, per i lavoratori interessati, anche la quattordicesima.

Le maggiori spese connesse con le festività annullano spesso le maggiori entrate. In altri casi lo stipendio di dicembre aiuta a pagare bollette rimaste indietro o a rimpinguare il conto corrente. Una corretta pianificazione può invece aiutare a ottimizzare al meglio l’ultima mensilità di stipendio dell’anno.

La pianificazione è fondamentale

L’importo dello stipendio di dicembre è, normalmente, circa il doppio del solito. La prima delle sei idee per far fruttare al meglio la tredicesima mensilità è redigere una lista delle spese necessarie e stabilire il relativo importo. Solo conoscendo con precisione la nostra disponibilità sarà possibile organizzarsi al meglio. Un secondo segreto è anticipare i regali. La corsa all’ultimo minuto comporta spesso un aumento delle spese.

Pianificare correttamente cercando il negozio più economico o realizzando da sé i pensieri per le persone care aiuterà a risparmiare significativamente. Una terza possibilità per ottimizzare la tredicesima è quella di sfruttare le ferie per cimentarsi con la cucina. Realizzare in casa dei manicaretti è infatti un ottimo modo per mangiare bene e spendere meno.

Sei idee per far fruttare al meglio la tredicesima mensilità

Una volta accantonata una determinata quota dello stipendio, si potrà passare alla giusta allocazione finanziaria. Un’altra delle sei idee per far fruttare al meglio la tredicesima mensilità è un conto deposito o un libretto di risparmio. Questi salvadanai elettronici aiutano infatti a risparmiare nel tempo maturando degli interessi.

Chi invece volesse cimentarsi con altre tipologie di investimento potrà trovare nelle pagine di ProiezionidiBorsa interessanti analisi e aggiornamenti. Alcuni lavoratori, però, non percepiscono né tredicesima né quattordicesima ma i relativi ratei nello stipendio mensile. Per tutti loro, la scelta potrebbe ricadere su un PAC che consentirà di investire mensilmente parte dei guadagni nei mercati finanziari.