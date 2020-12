Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicinano le festività natalizie e, come vuole la tradizione, le famiglie si preparano ad onorarle con ricchi e succulenti pranzi e cenoni. In molte regioni d’Italia è abitudine consolidata preparare un menù a base di pesce. Soprattutto per la sera della viglia di Natale e il pranzo del primo gennaio. Tra i cibi più consumati ci sono certamente il salmone affumicato e i frutti di mare. In un recente articolo abbiamo parlato di come scoprire se il salmone è fresco, evitando così pericolose conseguenze. Oggi parleremo di un cibo portafortuna che non potrà mancare a tavola durante le festività natalizie.

Un cibo benaugurante

I frutti di mare sono spesso erroneamente considerati dei pesci. Questi organismi marini sono però degli invertebrati dotati di una conchiglia che funge da sostegno e protezione. Proprio da questa struttura deriva la tradizione di offrirli agli ospiti durante le feste natalizie. Anticamente, infatti, le conchiglie avevano il valore di moneta e nell’immaginario comune hanno quindi assunto il significato di ricchezza e benessere. Insomma, rappresentano uno dei più comuni desideri e auguri per il nuovo anno. Un cibo portafortuna che non potrà mancare a tavola durante le festività sono proprio i frutti di mare. Tra questi, cozze e vongole sono certamente i molluschi più comuni e che rientrano nella tradizione italiana. Anche il cannolicchio è molto apprezzato, soprattutto perché si presta sia ad insaporire i primi che a diventare un ottimo secondo al forno o grigliato. Ma vediamo anche quali altri frutti di mare sono da considerarsi un cibo portafortuna che non potrà mancare a tavola durante le festività.

Un cibo portafortuna che non potrà mancare a tavola durante le festività

Uno dei frutti di mare più iconici e noti è la capasanta, che può assumere diverse denominazioni nelle varie zone dello stivale. Una vera leccornia sia marinata che cotta in tegame, così famosa da essere stata protagonista di un celebre dipinto del Botticelli. Il garagolo è un mollusco meno conosciuto ma davvero delizioso e scenografico. Particolarmente amato nelle regioni adriatiche, è anche a buon mercato. Insomma, una delizia a portata di tutte le tasche. Non possiamo dimenticare le ostriche. Forse il mollusco più famoso e ambìto, capace di produrre meravigliose perle, ottimo sia cotto che crudo. Prima di acquistarlo è importante verificare che sia freschissimo, solo così potrà essere un perfetto augurio per il nuovo anno.