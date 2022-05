Le tende sono preziosissime per dare raffinatezza e classe ad ogni casa. Abbinandole all’arredamento, o scegliendole in contrasto, danno carattere ad ogni ambiente. Creano un’atmosfera più lussuosa, facendo sembrare tutta la casa più chic ed elegante, ma anche confortevole. Oltre al fatto che sono preziose per proteggere la nostra privacy dagli occhi indiscreti dei vicini. Sebbene avere le tende in casa porti incredibili vantaggi, dal punto di vista del design, si presenta sempre un problema. Essendo esposte a umidità e polvere, sono una vera calamita per sporcizia, pulviscolo e, appunto, acari della polvere.

Bastano un paio di giorni con le finestre aperte ed ecco che le nostre splendide tende si impolverano e sporcano in un attimo. Per non parlare del fatto che, essendo fatte di tessuto, si impregnano facilmente di tutti gli odori della casa. Per questo motivo, sapere come pulirle e lavarle al meglio diventa estremamente fondamentale.

Laviamo in questo modo le tende impolverate tanto odiate da chi è allergico agli acari, per averle sempre igienizzate e senza macchie

Oggi ci occuperemo della pulizia e del lavaggio delle tende in cotone, misto poliestere o lino. Invece, chi ha le tende in plissé dovrà seguire un procedimento diverso a seconda del materiale. Ma, in ogni caso, in questo periodo cerchiamo di incrementare i lavaggi, magari procedendo con uno al mese. Non preoccupiamoci che con i lavaggi frequenti i colori possano perdere vivacità o che i bianchi possano ingrigirsi. È possibile rimediare e contrastare il colore spento con dei trucchetti come, ad esempio, utilizzare l’aceto.

Come procedere alla pulizia profonda

Prima di tutto non mettiamo mai a lavare le tende senza aver tolto la polvere. Battiamole con un battipanni o passiamo l’aspirapolvere quando sono ancora appese. Questo eviterà che la polvere rimanga intrappolata tra le fibre. In particolare, concentriamoci sulle pieghe e le cuciture. Ora, un trucco davvero utile che può evitarci un sacco di fatica. Mettiamole nell’asciugatrice a bassa temperatura per un paio di minuti prima di lavarle. Procediamo poi al normale lavaggio con un programma per le tende. Se non l’abbiamo, usiamo quello delicati a 30° gradi. Se le tende sono in cotone bianco va bene anche a 40° gradi. Per la centrifuga scegliamo 400 giri per i tessuti più delicati, come il lino, e 600 giri per il cotone. Lasciamole asciugare ben stese all’aria o appendiamole di nuovo ancora umide, ma con la finestra chiusa.

Quindi, laviamo in questo modo le tende impolverate che purtroppo sono l’incubo degli allergici. Infatti, non è sempre facile contrastare la fastidiosa polvere. L’unico modo per assicurarci che le tende siano sempre libere da acari e germi è pulirle spesso. Soprattutto nel periodo primaverile o estivo, visto che teniamo sempre più spesso le finestre aperte. Ma ricordiamoci anche di pulire a fondo le persiane e gli avvolgibili, altrimenti il nostro lavoro sarà inutile. Lì si accumulano polvere e sporcizia con molta facilità, soprattutto con vento e pioggia.

Lettura consigliata

Non con candeggina o sapone di Marsiglia, ecco come pulire velocemente le persiane e gli avvolgibili sporchi e rovinati