A un primo sguardo somiglia a un’innocua farfalla alata di colore giallo o marrone, ma i danni che provoca sul verde sono veramente importanti. Si chiama Eulia e non raggiunge neppure i 20 millimetri, eppure è una grave minaccia in particolare per fruttiferi come la vite. Questo minuscolo parassita spesso colpisce anche le piante ornamentali, mentre sugli alberi fruttiferi danneggia sia foglie che frutto. Bisogna prestare attenzione a riconoscere in tempo questo pericoloso parassita per vite e alberi da frutto per evitare conseguenze importanti. Ecco cosa sapere sull’Eulia e come riconoscerla in tempo.

Quali danni provoca l’Eulia e come accorgersi della sua presenza

Sulla vite l’Eulia attacca principalmente gli acini d’uva durante il processo di maturazione. La pericolosa farfalla attraversa un primo stadio da larva ed è di colore giallo o verde quasi fluorescente.

Purtroppo, però, si tratta di una polifaga, ossia una specie che attacca più piante perché si nutre di varietà diverse. Tra le principali alberi di mele o pere, pesco, ciliegio, susino, peperone, alloro, camelia, acero, quercia, fragola e kiwi.

La vera minaccia per queste specie sono le piccolissime larve che iniziano sin da subito a lacerare le foglie. Le larve, una volta adulte, attaccheranno invece direttamente il frutto. La deposizione delle uova avverrà sulla superficie fogliare, per dare facile nutrimento a tutti i futuri nati.

Sembra utile controllare periodicamente la nervatura presente sul retro delle foglie di questi alberi. Questa è la parte maggiormente colpita dalle larve. A oggi, il parassita trova larga diffusione in gran parte dell’Italia.

Ma come proteggere le piante dall’Eulia per impedirgli di danneggiarle? Tra le migliori modalità d’azione sembra esserci la lotta con insetticidi biologici.

Ovviamente sarà fondamentale verificare periodicamente lo stato di salute delle piante. Un altro sintomo frequente della presenza dell’Eulia sono un serie di sottili filamenti che partono da una foglia e arrivano alla successiva. Spesso i filamenti coinvolgono anche lo stesso frutto, perché è attraverso di essi che l’Eulia avrà la possibilità di realizzare la crisalide.

In particolare con la vite occorre agire quando l’infestazione è in una fase iniziale e le larve sono ancora giovani. Le malattie della vite sono tantissime, ma fortunatamente questo albero emette una serie di segnali che bisogna imparare a interpretare.

Tutti questi miracolosi rimedi naturali evitano che l’uva incenerisca e proteggono i grappoli da questa terribile minaccia.