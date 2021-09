Dedicare a se stessi almeno un’ora del proprio tempo ogni giorno è un primo fondamentale passo verso il benessere fisico e dell’animo. Per questo motivo occorre fare di tutto per riuscire a ritagliare un lasso di tempo in cui coccolare viso e corpo, come in una spa. Esistono tutta una serie di trattamenti che è possibile ripetere a casa con qualche piccolo accorgimento, magari in attesa di un prossimo percorso benessere. Ecco spiegato perché per un viso rilassato e un corpo riposato bastano 7 eccezionali abitudini di bellezza che fanno realmente la differenza. Un’ora del proprio tempo è sufficiente per trarre dei grossi benefici sia dalla cura del corpo che da quella del viso.

Perché non bisogna trascurare il benessere del corpo

Iniziando da un piccolo rituale che tutti possono ripetere comodamente a casa, può essere utile fare un bagno, prima di dormire, con i giusti aromi. Qualche goccia di olio di mandorle direttamente in vasca aumenterebbe la sensazione di benessere. L’olio essenziale di gelsomino, invece, sembra avere poteri leviganti per la pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Aggiungere del sale grosso (possibilmente integrale) in vasca aiuterebbe a ricreare i benefici della talassoterapia. Il sale e l’acqua tiepida sono anche assai utili contro la ritenzione idrica. Per ricreare, invece, la sensazione rilassante delle vasche di galleggiamento della Spa, basterà usare il Sale Epsom. Mente e corpo saranno immediatamente più liberi.

Sembra utile anche sparpagliare qualche petalo di fiore come l’iris o il crisantemo giallo direttamente in vasca. E, per una pelle invidiabile, basterà massaggiare sopra il corpo un cuscinetto riempito di crusca d’avena. Ma se queste sono le dovute attenzioni verso il corpo, quali trattamenti riservare la viso?

Per un viso rilassato e un corpo riposato bastano 7 eccezionali abitudini di bellezza

Per rilassare il viso può aiutare l’utilizzo costante di un rullo modellante con testine effetto lifting. Solitamente questo è dotato di sfere che stimolano la circolazione.

Oppure, sembra una buona abitudine usare una spazzola per la pulizia profonda del viso. È possibile usare quest’ultima anche dopo aver steso sul viso il latte detergente. Azionando la spazzola, oltre a pulire efficacemente il viso, diventa più semplice rimuovere il make up. È certamente da evitare, però, la zona del contorno occhi. Per questa parte più delicata del viso meglio usare un rigenerante occhi, uno strumento che stimola la microcircolazione e aiuta a ridurre e occhiaie.

Approfondimento

Questi Sali da bagno sono una coccola di bellezza e un regalo delicato e fantasioso.