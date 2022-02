I capelli sono il biglietto da visita di ognuno di noi. La chioma, infatti, è una delle prime cose che si nota di una persona. E se non vogliamo passare inosservati, dobbiamo assolutamente prendercene cura. Scegliendo le giuste acconciature e, ancor prima, i tagli più adatti alla nostra personalità, potremo davvero fare faville. La buona notizia è che c’è un’ampia gamma di tagli tra cui scegliere e quindi certamente, nonostante la selezione sia complicata per il numero elevato di opzioni, potremo basarci davvero su ogni dettaglio. Ci basterà conoscere il maggior numero di tagli possibili, per capire quale possa essere il più adatto a noi.

Acconciature e tagli di capelli, i giusti consigli per non sbagliare mai e apparire sempre perfetti

Partiamo da una nota fondamentale per un taglio di capelli, che possa donare luce al nostro viso. I dettagli, infatti, sono più che importanti per dare un’aria di freschezza al nostro look. E, in questo caso, la frangia non sbaglia mai. Dei diversi tipi di frangia avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, infatti, ne avevamo indicati parecchi, soprattutto uno che sta davvero facendo furore, ossia la “curtain bangs”. Oggi ci teniamo su questa linea, descrivendo però la “baby bangs”, ossia una versione più corta della frangia che star e VIP stanno amando come non mai.

L’intramontabile taglio di capelli che ora vogliono proprio tutti e che sta brillando come non mai ringiovanendo ogni viso

Le baby bangs sono mini frange, completamente scalate, che rendono il viso particolare. Soprattutto, grazie a questo tocco di leggerezza e spensieratezza, il viso di chi sceglie di indossarle diventa di improvviso più giovane e luminoso. Si tratta, certamente, di una scelta audace, che sicuramente non tutti si sentirebbero di fare. Ma parliamo anche di un tocco di glamour unico, amato da tutti soprattutto nel 2019, quando già aveva spopolato sulle passerelle di Miu Miu. Accoppiare questa frangia con un bob corto sarà una scelta ancor più azzeccata, perché doneremo al nostro volto una ventata di novità e freschezza davvero ineguagliabile.

Dunque, è questo l’intramontabile taglio di capelli che ora vogliono proprio tutte le persone e che sicuramente potrebbe anche fare al caso nostro. Inoltre, non dimentichiamoci che ci sono diversi modi in cui portare questi capelli per essere sempre al top. Fiocchi, cerchietti, mollette e fasce per capelli doneranno una nota di glamour ancora più evidente e renderanno il nostro stile scoppiettante e sbarazzino.

Approfondimento

Questo taglio di capelli richiestissimo farà apparire più giovani di almeno 10 anni