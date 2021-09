Gli scarafaggi in casa sono l’incubo di molti. Talvolta non basta affannarsi a trovare rimedi per scacciare i fastidiosi insetti: se continuano a tornare, c’è qualcosa che li attira. Può persino trattarsi di un oggetto insospettabile.

Attenzione a questo oggetto che tanti hanno in casa perché può attirare scarafaggi a frotte

Nessuno vuol vedere gli scarafaggi che gironzolano indisturbati per casa. Infatti questi insetti possono veicolare diverse malattie, come la salmonellosi, l’epatite e la tubercolosi.

Per liberarsene, bisogna innanzitutto far attenzione a non lasciare in giro residui di cibo o sporcizia. Ci sono poi alcuni rimedi della nonna da provare, come un ingrediente che tutti hanno già in cucina, oppure la pianta odiata dagli insetti.

Quando si tratta di scarafaggi, però, prevenire è meglio che curare. Ecco dunque perché è importante eliminare tutto ciò che potrebbe attirarli. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già messo in guardia da una serie di oggetti insospettabili che richiamano le blatte. Ma a questi si aggiunge un elemento d’arredo che tutti associano a ordine e pulizia.

Si tratta della candela profumata: attenzione a questo oggetto che tanti hanno in casa perché può attirare scarafaggi a frotte. L’avvertimento vale in particolare per alcune candele. Ecco quali.

Le candele più amate dagli scarafaggi

Gli scarafaggi sono insetti davvero voraci e dotati di un olfatto formidabile. L’aroma di una candela accesa, dunque, rischia di attirarli. Questo è vero soprattutto se il profumo ricorda alle blatte uno spuntino prelibato. Attenzione, dunque, alle candele dolci o fruttate. Lo stesso vale per pot-pourri o altri profumatori per ambienti.

Il rischio non è legato solo al profumo delle candele accese. Gli scarafaggi possono individuare anche le scorte di candele ancora spente, e farsi una bella scorpacciata. La cera, infatti, è commestibile per questi insetti. Bisogna dunque conservare le candele in contenitori chiusi.

Ma come fare, allora, se non si vuole rinunciare a una casa profumata? Basta scegliere gli aromi più odiati dagli scarafaggi. Innanzitutto, un profumo classico per le candele, ovvero la lavanda. In secondo luogo, le blatte detestano gli agrumi: si può anche produrre una candela fai-da-te in casa utilizzando le bucce di limoni o arance, per un effetto repellente.

Infine, via libera ai profumatori per ambiente all’eucalipto, al tea tree, al cedro e al chiodo di garofano.

Con questi semplici accorgimenti non è detto che si elimineranno gli scarafaggi, ma almeno si eviterà di attirarli in casa.