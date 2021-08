Il test sulle feci della calprotectina rileva la proteina che indica un’infiammazione intestinale. È utilizzato dai medici per individuare le cause della possibile infiammazione. Inoltre, pochi sanno che calprotectina fecale e sangue occulto possono rilevare il tumore al colon retto. Il test è effettuato solitamente alle persone che presentano sintomi che indicano problemi all’intestino.

Un recente studio lancia l’allarme sull’abuso di determinati farmaci che aumentano la possibilità di contrarre il cancro al colon retto.

Secondo un articolo pubblicato il 6 febbraio 2021, il solo test del sangue occulto nelle feci non è sufficiente a determinare una patologia grave come il tumore al colon retto. Prima di procedere con la colonscopia è importante effettuare il test della calprotectina. Infatti, abbinato al test del sangue occulto è sufficiente per effettuare una prima diagnosi.

Il test può identificare varie sostanze, come: antigeni, anticorpi, ormoni, proteine e glicoproteine.

Da considerare anche una recente ricerca che indica come la pressione alta potrebbe dipendere anche dai batteri intestinali.

I test sono efficaci ed è raro che si possano ottenere risultati falsi positivi o falsi negativi. Il test della calprotectina fecale può essere effettuato per due motivi: diagnosticare una condizione di infiammazione intestinale o monitorare una condizione preesistente.

Il medico può richiedere al paziente il test quando si manifestano i seguenti sintomi:

diarrea sanguinolenta o acquosa;

dolori addominali o crampi;

perdita di peso involontaria;

febbre;

debolezza o stanchezza;

sanguinamento dal retto.

Il test delle feci della calprotectina non è invasivo e non richiede nessuna preparazione particolare. Bisogna raccogliere un campione di feci e portarlo in un laboratorio di analisi cliniche per effettuare l’esame. Inoltre, bisogna fare attenzione alla raccolta del campione, non deve contenere acqua o urina.

Se il test rileva livelli di calprotectina bassi o normali, significa che non è presente l’infiammazione del colon.

