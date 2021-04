Quando laviamo le lenzuola in lavatrice, lo facciamo davvero nella maniera giusta? Come possiamo essere sicuri che la nostra biancheria sia igienizzata al 100%? Sono queste le domande a cui abbiamo deciso di rispondere scrivendo questo articolo. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, in cui i virus e i batteri vincolano la vita di chiunque, avere capi e biancheria realmente puliti è ancora più importante di quanto già non lo fosse.

C’è, però, un errore che forse anche i casalinghi più esperti non sanno di commettere. Scopriamo insieme di cosa parliamo e facciamo attenzione a questo errore che commettiamo in tanti quando carichiamo la lavatrice e che non ci permette di avere lenzuola realmente pulite.

Proteggiamo la nostra salute e quella dei nostri cari anche attraverso l’igiene

Pelle morta, peli, capelli, acari, batteri e granelli di polvere sono solo alcuni dei resti che abbandoniamo sul nostro letto ogni mattina. Se potessimo vedere tutto ciò al microscopio, rimarremmo davvero disgustati di fronte a questo orribile scenario.

Ecco perché lavare regolarmente le lenzuola è fondamentale, così come lo è lasciare le finestre di casa aperte tutti i giorni per, almeno, 10-15 minuti. Ma siamo sicuri di lavare davvero bene le nostre lenzuola? È sufficiente metterle in lavatrice?

Non è un affare scontato

Per lavare bene la biancheria, non è sufficiente inserire tutto in lavatrice. Ci vuole criterio per ottenere dei capi davvero puliti e igienizzati.

Per prima cosa, bisogna fare attenzione a questo errore che commettiamo in tanti quando carichiamo la lavatrice e che non ci permette di avere lenzuola realmente pulite. Le lenzuola non vanno lavate insieme agli asciugamani o ad altri capi.

Le lenzuola andrebbero lavate separatamente e, possibilmente, non più di due alla volta. Ad esempio, si potrebbe lavare il coprimaterasso e un lenzuolo o due lenzuola insieme, ma niente di più. Questo perché le lenzuola necessitano di un lavaggio specifico che, nelle lavatrici più moderne, è addirittura indicato come opzione di lavaggio.

Anche il contrario non va bene

Sovraccaricare eccessivamente il cestello della lavatrice è un errore. In questo modo, infatti, i capi non avranno lo spazio necessario per ruotare, quindi non verranno sciacquati a sufficienza e lavati a dovere. Ma anche il contrario sarebbe un errore.

Far partire la lavatrice con pochi capi, creerà un eccessivo movimento del cestello e questo rovinerà la lavatrice. Quindi facciamo sempre attenzione a lasciare qualche centimetro libero tra la biancheria e il cestello. Solo a quel punto potremo essere certi di poter azionare il nostro lavaggio.