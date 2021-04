Molti di noi si lamentano perché si spende molto nel fare la spesa. Infatti, a volte quando si esce dal supermercato e si guarda lo scontrino si capisce di aver speso una cifra assurda. E senza aver fatto una grossa spesa. Alcuni prodotti costano molto è vero, ma in realtà molti di noi non sanno le regole per risparmiare. Infatti, pochi sanno cosa mettere per prima nel carrello al supermercato e quello che farà risparmiare notevolmente è in questo formidabile trucco.

Un metodo negli acquisti

Quando entriamo al supermercato è un errore avviarsi negli scaffali dei dolci e dei prodotti che costano molto. Se si fa un giro pianificato si guadagna tempo e soldi. Per prima cosa andiamo nel reparto verdura e frutta e essendo buste voluminose riempiranno subito il carrello. Poi si aggiunge pane e pasta. In questo modo psicologicamente ci passerà la voglia di andare a comprare prodotti costosi. Il carrello già pieno con tutto quello che servirà a farci sentire soddisfatti della spesa fatta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Conoscere il prezzo dei prodotti

Conoscere il prezzo dei prodotti è un trucco intelligente per risparmiare. Questo aiuta mentre acquistiamo per sapere in anticipo quanto andremo a spendere. Ancora più importante è sapere che in questo modo non si cadrà nel tranello dei falsi sconti. Si potrà avere la sorpresa che il prezzo è sempre lo stesso. Ma lo si fa passare come lo sconto eccezionale su quel preciso prodotto anche se non è vero.

Programmare tutti i piatti della settimana

Fare uno schema di quello che si può cucinare tutta la settimana diventa un efficace metodo per risparmiare. La lista di tutti gli ingredienti che servono dal lunedì al venerdì. Questo trucco permetterà di andare una volta a settimana al supermercato e di non essere tentati tutte le volte di comprare inutili aggiunte. Saper risparmiare è un lungo studio nel togliere l’eccesso. Anche un lavoro di precisione e pianificazione. Il consiglio è quello di razionalizzare tutto. Infatti, pochi sanno cosa mettere per prima nel carrello al supermercato e quello che farà risparmiare notevolmente è in questo formidabile trucco. Quando a fine mese il risultato sarà quello di trovarsi più soldi in tasca rinforzerà l’abitudine e il risparmio non sarà più un problema.