Com’è una vita perfetta? Tante soddisfazioni lavorative, una famiglia perfetta, avere molti soldi ecc. Le ambizioni sono molte e tutte più o meno condivisibili. Ma tutto questo diventa inutile se prima non abbiamo la salute. Ovviamente nulla si può contro la genetica, ma per tutto il resto il nostro “aiuto”, per far sì che il l’organismo stia alla grande, è fondamentale.

Si potrebbero scrivere migliaia di suggerimenti e consigli ma basta seguire tre uniche grandi regole auree: mangiare bene, fare sport e fare controlli della salute. Poche parole ma che racchiudono 3 abitudini fondamentali che ci faranno vivere una vita alla grande.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Primo gradino del podio: mangiare sano

Ormai lo sanno pure i bambini, perché glielo insegnano già da quando varcano la scuola materna: un’alimentazione sana fa vivere meglio. I piccoli hanno i genitori che li guidano in questa corretta via. Gli adulti, purtroppo, hanno vite più stressanti che potrebbero portarli “fuori strada”.

Eppure, se si approfondisce, i suggerimenti non sono così difficilmente attuabili come si possa pensare. Il litro e mezzo di acqua giornaliero ormai è risaputo sia un toccasana, così come l’eliminazione dell’alcool e del fumo. Per il cibo, l’inserimento nella dieta di cereali integrali, legumi e vegetali di stagione porteranno quella dose di macronutrienti che aiuteranno i nostri sforzi giornalieri.

In tutto questo la riduzione dei “fratelli” sale e zucchero porterà in egual modo beneficio. Il primo aumenta le probabilità di problemi cardiocircolatori (infarto e ictus), il secondo può aumentare il rischio di diabete di tipo 2. Mettersi nelle mani di un esperto nutrizionista farà sì che la nostra dieta sia ben bilanciata e variegata, così da assumere a rotazione ogni tipo di alimento utile al nostro organismo.

Le 3 abitudini fondamentali che ci faranno vivere una vita alla grande

Rispettare le appena citate regole a tavola sarebbe già tanto ma se a questo ci aggiungiamo anche una vita attiva il successo è dietro l’angolo. Non si parla di sport, che sarebbe sicuramente una cosa eccellente, ma di una vita tutt’altro che sedentaria. Evitare l’ascensore in palazzi con pochi piani o andare al lavoro in bicicletta sono solo alcuni esempi di piccole attività che gioveranno al nostro vivere.

Tra le cose basilari da fare manca la terza, non meno importante delle altre già spiegate. Andare regolarmente dal medico o fare esami di routine non equivale a sentirsi anziani, anzi, la prevenzione deve partire già da una giovane età. Poter affrontare con tempismo e prontezza ogni situazione aiuterà la risoluzione del problema beneficiando fisico e psiche.