Attenzione a questo aggiornamento che potrebbe arrivare a breve su WhatsApp. Negli ultimi tempi il mondo della comunicazione ha subito dei cambiamenti radicali. Il modo in cui le persone oggi si tengono in contatto era impensabile fino a pochi anni fa. Nel giro di pochi anni abbiamo assistito a tante novità, che si fa fatica a tenerne il conto. Un ambito che ha giovato moltissimo di questi cambiamenti è senza dubbio quello della messaggistica. Infatti l’arrivo degli smartphone, e quindi delle applicazioni, ha letteralmente aperto le porte al cambiamento.

Già dal 2021?

Tra le applicazioni che offrono servizi di messaggistica instantanea, il primato lo ha sicuramente l’app nota con il nome di WhatsApp. La comodità d’uso e la schermata intuitiva hanno fatto si che l’applicazione diventasse la più utilizzata in Europa, e non solo. Giorno dopo giorno migliaia di utenti continuano a scaricarla. Proprio per l’importanza e per la fama che ha raggiunto, WhatsApp tenta sempre di migliorare il proprio servizio. I miglioramenti sono periodicamente introdotti grazie all’introduzioni di novità, ovvero aggiornamenti. Dalla possibilità di rimuovere gli accessi all’utilizzo dell’app dal computer, le novità negli anni sono state tante.

Eppure non tutte sono accolte con lo stesso entusiasmo. Infatti, se alcune novità servono a facilitare la vita degli utenti, altre sono pensate per facilitare il lavoro dell’app. Non bisogna infatti dimenticare che WhatsApp rimane un’azienda e che, come tale, deve proteggere i suoi interessi. Proprio per questo, già dai primi mesi del prossimo anno, potrebbero arrivare delle novità interessanti, probabilmente non gradite da tutti. Per quanto l’azienda non abbia ancora confermato, cominciano a circolare alcune voci interessanti. Bisogna infatti fare attenzione a questo aggiornamento che potrebbe arrivare a breve su WhatsApp.

L’arrivo delle pubblicità: cosa possiamo aspettarci

Così come hanno fatto i social più importanti, ovvero Facebook e Instagram, anche WhatsApp dovrebbe introdurre gli annunci pubblicitari. Così come le app di Mark Zuckerberg, le pubblicità sarebbero inserite nella sezione delle storie. Le chat infatti rimarranno così come le conosciamo e non mostreranno annunci pubblicitari. Nelle storie invece, nello scorrere i profili, potrebbero presto apparire le pubblicità, così come avviene nei maggiori social network.

L’annuncio non ha incontrato la felicità di alcuni utenti che, infatti, hanno espresso i loro pareri negativi.

Molte fonti cominciano a riportare la notizia, ma l’ultimo riferimento dell’azienda a riguardo risale a maggio 2018. In questa occasione infatti la dirigenza di Facebook aveva annunciato come l’ipotesi fosse sul tavolo.

Per quanto dunque sia molto probabile che l’azienda stia valutando l’opzione, per ora non ci sono certezze.

Nel caso questo aggiornamento arrivi, sono perfettamente comprensibili i motivi per cui il colosso della messaggistica decida di intraprendere questa strada. Non apparendo nelle chat private, gli annunci non saranno fastidiosi e permetteranno un miglioramento del servizio.

È importante però, allo stesso tempo, essere a conoscenza di questa importante novità in arrivo. Dunque attenzione a questo aggiornamento che potrebbe arrivare a breve su WhatsApp.