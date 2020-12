Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il bretzel è un tipo di pane diffuso in Germania ed ha origini antichissime. La sua forma caratteristica a nodo crea tre “buchi” che rappresentano la Trinità. Si narra che fosse destinato ai bambini come premio per aver imparato le preghiere. In base alla regione di riferimento assume nomi diversi. In Germania, in genere, lo si accompagna con wurstel e birre artigianali. Si possono realizzare sia in forma dolce, sia in forma salata ed oggi vediamo come si realizza nella sua versione salata. Il bretzel non è mai stato così semplice da preparare: vediamo insieme quali ingredienti ci occorrono.

Ingredienti

600 gr. di farina manitoba;

400 ml. di acqua;

40 gr. burro;

25 gr. di lievito;

1 cucchiaino di zucchero;

2 cucchiaini di sale;

1 cucchiaio di bicarbonato;

Sale grosso.

Preparazione dell’impasto

Prendere la farina e setacciarla in una ciotola. Poi formare un buco al centro nel quale far sciogliere il lievito con un po’ d’acqua tiepida. Aggiungere un cucchiaino di zucchero ed incorporare poco alla volta due bicchieri d’acqua a temperatura ambiente. Lavorare finché l’impasto non sarà omogeneo e lasciar riposare per 20 minuti. Riprendere dunque l’impasto aggiungendo un altro bicchiere d’acqua, il sale e il burro a temperatura ambiente. Impastare fino a che l’impasto risulterà morbido e non appiccicoso. Lasciate riposare l’impasto dandogli la forma di una pallina dentro una ciotola oleata e ricoperta di pellicola fino al raddoppio delle sue dimensioni.

Formare il bretzel

Preparare una teglia ricoperta di carta forno ed accendere il forno a 200 gradi ventilato.

Prendere una piccola quantità di pasta e darle una forma allungata, simile a quella di una corda. Fare delle striscioline di circa 30 centimetri di lunghezza. Lasciarle più spesse al centro e più sottili alle estremità. Adesso intrecciare le estremità verso il centro creando la caratteristica forma.

Riporli sulla teglia rivestita e cospargerli di sale grosso (senza esagerare).

Infornarli per circa 20 minuti e, a fine cottura, dovrebbero apparire decisamente dorati e lucidi. La consistenza perfetta è morbida al morso. Il bretzel non è mai stato così semplice da preparare. Infatti, in questa versione, è realizzato senza l’utilizzo della soda caustica che è invece previsto nella ricetta originale.