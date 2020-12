Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Finalmente buona parte d’Italia torna zona gialla, e con cautela può ricominciare la socialità, attenendosi alle norme precauzionali anti-Covid. Ospiti arriveranno, parenti si presenteranno in visita, ma come si può stupire i commensali con qualcosa di inedito?

Con un dolce di sicuro impatto visivo e gustativo, preparato con astuzia e fantasia.

Il dolce veloce e inaspettato che fa colpo durante le feste

Occorrente

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quattro muffin del supermercato (gusto secondo preferenza), sbriciolati;

50 g di uva sultanina;

una piccola noce di burro, per ungere gli stampi.

Per la salsa

50 g di zucchero di canna;

50 g di burro;

75 ml di panna liquida;

gelato al fiordilatte o allo yogurt, per servire.

Ecco come preparare questo dessert originale.

Riscaldare il forno a 200°C, meglio se in modalità ventilata. Mescolare i muffin sbriciolati con l’uva sultanina. Dividere l’impasto in quattro stampini imburrati, o in una pirofila. Coprire con la carta stagnola e infornare per 8 minuti, fino a quando i dolci non risultano poco più che caldini.

Nel frattempo, scaldare lo zucchero, il burro e la panna in un pentolino, mantenendolo a fiamma bassa. Si dovrà mescolare fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto del tutto.

Dopodiché, versare la salsa ottenuta sul composto di muffin e servire caldo con il gelato.

Varianti gustose da provare

Un variante per adulti è la seguente: anziché usarla immediatamente, immergere l’uva sultanina in un po’ di Marsala o Sherry. Lasciare a macerare l’uvetta nel liquore per circa 5 minuti, prima di mescolarla ai muffin sbriciolati.

La variante per chi vuole fare il pieno di potassio e proteine, invece, è con la banana! Per preparare i nostri sformati dolci con gelato, basterà sostituire all’uva passa una o due banane ben mature.

Non sarà un piatto amico della dieta, ma il dolce veloce e inaspettato che fa colpo durante le feste farà faville sulla tavola.