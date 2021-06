Finalmente arriva l’estate e siamo pronti più che mai ad apprezzare le nostre vacanze in spiaggia o in montagna. Sarà un relax assicurato.

Le ferie sono sempre un evento tanto atteso di questo lungo anno e non vediamo l’ora di assaporarle al meglio.

Durante queste giornate capita di soffrire sempre il caldo e questo rischia di metterci in difficoltà durante le vacanze.

Ma come prevenire un colpo di calore? Non vogliamo di certo chiuderci in casa.

Questo prezioso articolo ci svelerà qualche piccolo trucchetto che ci aiuterà ad affrontare anche il caldo più afoso.

Come evitare un’insolazione o colpo di calore durante l’estate con questi freschi consigli

Ogni volta che partiamo per le nostre vacanze abbiamo solo pensieri positivi e voglia di rilassarci il più possibile.

Non ci verrebbe mai in mente di poter star male facendo preoccupare tutti. Ma a causa di qualche disattenzione, potrebbe capitare davvero a tutti di prendere un’insolazione o colpo di sole.

Quando soffriamo di questo problema arrechiamo seri danni al nostro organismo che potrebbe impiegare qualche ora a riprendersi. Nei casi più preoccupanti, è addirittura necessario l’intervento del personale sanitario.

Ma non dobbiamo farci prendere dal panico, basterà seguire dei pratici consigli. Iniziamo scegliendo indumenti di colore bianco, magari di tessuti più sottili e freschi.

Dovremo sempre coprirci la testa con un cappello o una bandana e questo ci permetterà anche di essere sempre alla moda.

Sfruttiamo la moda del momento per scegliere degli occhiali da sole che mettano al riparo i nostri occhi. E ovviamente scegliamo sempre alimenti freschi come frutta e verdura. Concedendoci ovviamente anche gelati e granite.

Non rinunciamo mai ad un tuffo in piscina o a rinfrescarci braccia e polsi, così ci sentiremo subito meglio.

Ecco come evitare un’insolazione o colpo di calore durante l’estate con questi freschi consigli. Le nostre giornate saranno subito più fresche.

Ricordiamoci sempre che è bene passare le ore più calde in casa o comunque in un posto fresco e ventilato.

E non dimentichiamoci mai di bere molta acqua perché questa sarà alla base del nostro benessere.

Come riconoscere questo problema

La causa è l’eccessiva umidità unita alla mancanza totale di aria. In questi momenti possiamo sentirci particolarmente stanchi o apatici ed il battito cardiaco aumenta all’impazzata.

Inoltre, la nostra pelle sarà molto calda e riusciremo a malapena a toccarla.

Facciamo tesoro di questi freschi consigli per riuscire ad apprezzare a pieno le nostre giornate all’aperto. Il caldo sarà solo un dolce ricordo.

Approfondimento