Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Attenzione a questi alimenti perché potenzialmente dannosi per la salute. La nostra salute dipende tantissimo da quello che scegliamo di mangiare a tavola. La qualità e la durata della nostra vita cambiano a seconda di queste scelte, e ne dobbiamo essere consapevoli. Sebbene molte malattie e gravi disturbi abbiano cause diverse, come ad esempio quelle genetiche, il cibo gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione. Proprio per questo, non solo bisogna conoscere i benefici che un determinato alimento può dare, ma anche i problemi che può causare. Infatti alcuni alimenti, se consumati in dosi eccessive, possono causare delle conseguenze spiacevoli.

La salute del fegato

Ogni nostro organo dunque risponde in un determinato modo rispetto al cibo che ogni giorno decidiamo di mangiare. Ad esempio il pancreas riceve dei benefici nel consumo di patate, lo stomaco invece sembra funzionare meglio grazie a delle proprietà della verza. Così come dei cibi sono in grado di donare benefici dunque, alcuni possono invece aumentare il rischio di malattie e disturbi. Nell’articolo di oggi volgiamo concentrarci su un organo in particolare molto importante per il funzionamento dell’apparato digerente, il fegato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Sono moltissime le persone a soffrire di disturbi legati al fegato. In alcuni casi viene confermato come l’abuso di determinati alimenti, o di alcol, sia la causa principale di queste malattie. La cirrosi apatica ne è un esempio. Oggi parliamo di alcuni alimenti che, se mangiati in dosi eccessive e per un periodo prolungato, potrebbero portare ad una malattia importante legata proprio a questo organo. Bisogna infatti fare attenzione a questi alimenti perché potenzialmente dannosi per la salute.

Insaccati e formaggi

Esiste infatti una condizione abbastanza frequente chiamata steatosi epatica. In parole povere, potremo chiamarla sindrome da fegato grasso. Infatti la steatosi si verifica proprio quando troppi grassi si accumulano quotidianamente, portando inevitabilmente l’organo a ingrossarsi. Ovviamente esistono alimenti che, più di altri, velocizzano questo processo. Come viene indicato nello studio portato avanti dalla Fondazione Veronesi, i responsabili sono i grassi saturi.

Dunque alimenti quali formaggi particolarmente grassi e insaccati sono i primi sospettati. Non a caso la dieta che permette di guarire dal fegato grasso vieta assolutamente questi due alimenti. Se non si sperimentano particolari problemi con il fegato invece consigliamo di assumerli ma con giudizio, senza mai esagerare. Anche perché i grassi saturi sono responsabili anche di varie malattie cardiovascolari. In un’età avanzata e con la salute che non è più quella di una volta, è sempre intelligente prendere delle precauzioni in più. Bisogna infatti fare attenzione a questi alimenti perché potenzialmente dannosi per la salute.