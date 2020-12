Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli incendi si verificano con maggiore frequenza in certe zone della casa. Sono molte le persone che sanno proteggere la cucina dai rischi, ma gli incidenti avvengono anche nelle altre stanze, se non si osservano alcune precauzioni.

Durante le feste si usano molto i fornelli, i forni a gas e le piastre a induzione. Si preparano cibi fritti e si utilizzano vari elettrodomestici in contemporanea. Non bisogna affollarsi in bagno o in cucina mentre qualcuno cuoce, sono situazioni pericolose. Ecco perché bisognerebbe avere in casa un piccolo estintore. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci consigliano sull’acquisto degli equipaggiamenti antincendio.

La coperta ignifuga, un dispositivo poco conosciuto

Uno degli strumenti antincendio più economici e meno conosciuti è la coperta ignifuga. È un telo di sicurezza, se ne vendono di tutte le dimensioni. Conviene sempre tenerne una in un cassetto della cucina, dove esiste il rischio di appiccare un fuoco. Se succedesse, spegnere il gas, coprire la pentola con la coperta e lasciare che si raffreddi.

Che tipo di estintore acquistare

I piccoli estintori da casa sono utili, ma avendo scarsa capienza, devono essere usati con assoluta prontezza. Per questo può essere utile installare un rilevatore di fumo che avvisi con velocità in caso di incendio.

Questi allarmi funzionano a batteria e possono essere montati sul soffitto senza essere troppo visibili. Gli estintori ad acqua sono colorati di rosso, vanno bene per materiali come carta e legno. Ma non sono adatti per quei fuochi che coinvolgono elettricità ed olio.

Il getto deve essere diretto alla base delle fiamme e mosso continuamente. Bisogna, insomma, bagnare le braci per evitare che possano riaccendersi.

Ecco perché bisognerebbe avere in casa un piccolo estintore

Gli estintori colorati di blu, o con etichette blu, sono a base di polveri. Si possono usare con tutti i tipi di incendi e sono molto indicati per quelli causati da elettricità ed oli.

È bene sceglierne uno contenente almeno 1 kg di polvere. Il getto va diretto sulle fiamme con un gesto circolare, per allontanarle. I detriti vanno rimossi con un’aspirapolvere. L’impianto elettrico, se irrorato, deve essere ben ripulito prima di farlo ripartire.

I liquidi irrorati devono essere eliminati. Gli estintori colorati di verde, o con etichetta verde, sono vaporizzatori di liquidi, perfetti per gli incendi causati da materiale elettrico.