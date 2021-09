Per molte persone avere la pancia piatta è diventata una vera e propria impresa, piena di ostacoli e sacrifici. Infatti nella maggior parte dei casi, nonostante la palestra e le buone abitudini alimentari non si riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Non tutti sanno però o fanno attenzione, a degli alimenti insospettabili che favoriscono il gonfiore addominale. Molti di questi alimenti sono quelli che fermentano e proprio per questo gonfiano la nostra pancia, buttando al vento tanti sacrifici.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La dieta della pancia piatta che tutti vorrebbero fare

Per ottenere la tanto desiderata pancia piatta, la prima cosa da sapere è che esistono degli alimenti che normalmente mangiamo che fermentano e gonfiano la pancia, come ampiamente spiegato anche da esperti.

La maggior parte di questi alimenti contengono oligosaccaridi che si possono trovare nei legumi, broccoli, aglio, carciofi, anguria, cachi, frumento e segale. Oltre a questi anche i disaccaridi come il lattosio, il latte e derivati.

Anche i monosaccaridi come il fruttosio che si trova nella frutta, ad esempio per le pesche, le mele, le pere e il mango. Oppure per le ciliegie, susine, funghi e cavolfiori che contengono polioli, ed inoltre molti dolcificanti come lo xilitolo, mannitolo e sorbitolo.

In realtà gli alimenti consigliati sono quelli ricchi di fibre, la verdura a foglie piccole e con pochi filamenti e la frutta lontano dai pasti.

Attenzione a questi alimenti insospettabili che favoriscono il gonfiore addominale

Gli alimenti sopra elencati, che favoriscono il gonfiore addominale, possono indurre altri fastidi non trascurabili. Uno di questi è senza dubbio una decisa distensione addominale. Questo comporta un notevole rigonfiamento della zona a tal punto che a volte si fa fatica a sbottonare il pantalone dopo il pasto, perché divenuto stretto.

Oltre all’estetica di impatto sgradevole, la fermentazione di questi alimenti può comportare anche il fastidioso meteorismo.

In questi casi bisogna chiedere il pare esperto di un medico che saprà consigliare la giusta dieta da seguire dove bilancerà quegli alimenti che purtroppo fermentano nella pancia. E bisognerà rimboccarsi le maniche, cambiando stile di vita e senza dubbio si potrà ottenere un addome piatto.

Approfondimento

L’interessante motivo per cui tutti stanno utilizzando queste spezie in cucina