Scalati e medi stanno spopolando per le over 50 ma ecco quando tagliare i capelli a luglio secondo il calendario lunare

Con questo caldo torrido, chi ha voglia di tenere i capelli sciolti? Non a caso, i tagli corti sono quelli che vanno più di moda in estate. Tuttavia, forse non tutti sanno che vi sarebbero dei giorni prestabiliti in cui tagliare i capelli.

Sembra un’assurdità, ma è tutto vero. Le fasi lunari influenzano non solo le maree, ma anche il campo dell’estetica. Nello specifico, il calendario lunare avrebbe degli effetti sulla depilazione, sulla tinta e sul taglio dei capelli.

Ecco perché dovremmo conoscere le fasi della Luna, ogni mese, così non ci troveremmo impreparate. Per esempio, luglio è il mese ideale per cambiare look, in quanto vi sarebbero diversi giorni a nostro favore. Basta solo decidere il giorno.

L’estetica secondo la Luna

I tagli scalati e medi stanno spopolando per le over 50, ma anche per le più giovani. In particolare, il taglio dell’estate 2022 sembra essere il Coco bob, ossia una rivisitazione in chiave moderna del classico bob. Il nome Coco, invece, è un omaggio all’elegante Coco Chanel.

Questo taglio è uno dei classici medi corti, che slancia il viso e risalta gli occhi e gli zigomi. Lo scalato che sta spopolando, invece, è il pixie degli anni ’80, rilanciato da Winona Ryder nella sua interpretazione di Joyce in Stranger Things.

Questi tagli sono davvero bellissimi e rappresentano il perfetto mix tra eleganza e freschezza. Con il pareo, poi, tra i capi più cool dell’estate, si sposeranno benissimo. Tuttavia, l’estate è la stagione per eccellenza dei tagli corti. In ogni caso, se non facciamo riferimento al calendario lunare, il nostro taglio potrebbe avere qualche incidente di percorso.

Come dicevamo, la Luna influenza molto l’estetica, soprattutto taglio e tinta. Su questa scia, abbiamo due opzioni. La prima è tagliare i capelli per rafforzarli, mentre la seconda è tagliare i capelli per rinnovare il nostro look.

A seconda dall’esigenza, dovremmo vedere se la Luna è nella sua fase calante o crescente. Per la prima motivazione, ovvero rafforzarli, sarebbe il caso di tagliare i capelli quando la Luna è crescente. Nel secondo caso, cioè se volessimo rinnovare il nostro aspetto, facciamolo quando la Luna è calante.

Per il mese di luglio dovremmo tagliare i capelli, nonché fare la tinta, nelle prime due settimane del mese. Fermiamoci per la terza settimana, in quanto i giorni non sono per niente favorevoli. Riprendiamo dopo il 20, facendo attenzione agli ultimi giorni del mese.

