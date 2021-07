Pochi giorni fa abbiamo parlato di alcune delle sostanze più importanti per avere un cervello ben allenato e protetto dalle malattie. Oggi ci concentreremo sulla questione opposta. Ovvero su quegli alimenti che consumiamo quasi tutti i giorni e che possono inibire le nostre capacità cognitive a breve e lungo termine. Quindi facciamo attenzione a questi 3 alimenti molto comuni, sono acerrimi nemici del nostro cervello.

Cibi fritti e dolcificanti

Tutti conosciamo la bontà dei cibi fritti ma in pochi sanno che se scegliamo l’olio sbagliato mettiamo il nostro cervello a dura prova. Una ricerca dell’Università di Oxford ha dimostrato che friggere con alcuni oli vegetali scatena una eccessiva produzione di aldeidi. E gli aldeidi sono quelle sostanze responsabili di demenza senile e riduzione delle capacità cognitive. Un problema che non si pone quando usiamo l’olio d’oliva e asciughiamo bene le pietanze dopo averle tolte dalla padella.

Tra i vari dolcificanti artificiali presenti in natura ce n’è uno particolarmente pericoloso per il cervello: l’aspartame. Da anni si parla di questo prodotto nella comunità scientifica con opinioni spesso contrastanti. Ma una ricerca del 2018 ha sottolineato come il consumo eccessivo porti a patologie neurodegenerative e ad alterazioni nelle cellule cerebrali.

Controlliamo quindi l’etichetta quando acquistiamo i prodotti al supermercato e facciamo sempre attenzione a non esagerare.

Attenzione a questi 3 alimenti molto comuni, sono acerrimi nemici del nostro cervello: le bevande alcoliche

Le bevande alcoliche sono il primo alimento che dovremmo togliere dalla dieta. E non soltanto perché possono rovinare irrimediabilmente il fegato o farci ingrassare velocemente. Sgomberiamo il campo dagli equivoci. Un bicchiere di vino o una birra non fanno male. Anzi. Sono ricchi di antiossidanti, sostanze fondamentali per preservare le cellule dal rischio tumori.

I problemi per il cervello arrivano con l’abuso. Il consumo costante di alcolici causa una riduzione del volume del cervello e rende molto più difficile il lavoro dei neurotrasmettitori. Alcuni studi hanno anche dimostrato che troppo alcool porta anche a una riduzione della corteccia prefrontale, l’area responsabile della concentrazione e delle emozioni. Ecco allora che bisogna scegliere bene l’alimentazione e fare attenzione a questi 3 alimneti molto comuni, sono acerrimi nemici del nostro cervello.