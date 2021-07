Con la nuova cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro sono tanti i dubbi dei contribuenti. Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se con la cancellazione delle cartelle esattoriali per chi ha già pagato è previsto il rimborso? Rispondiamo a questa domanda controllando le ultime disposizioni sul condono delle cartelle esattoriali.

Cancellazione delle cartelle esattoriali per chi ha già pagato è previsto il rimborso?

È partito il conto alla rovescia con cui l’Agenzia delle Entrate dovrà fissare le istruzioni e i dettagli del provvedimento di annullamento delle cartelle esattoriali. Come anticipato in quest’articolo: in arrivo il Decreto della cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro, saranno cancellate i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. I ruoli riguardano quelli dal primo gennaio al 31 dicembre 2010 per un importo fino a 5.000 euro. Inoltre, secondo il Decreto, potranno essere cancellati automaticamente anche più debiti nella stessa cartella. A condizione che il debitore rientri nei limiti di reddito richiesti.

Ad esempio, una cartella contenente le multe stradali per 2.000 euro e debiti per IMU, TARI, ICI, eccetera per circa 4.000 euro, potrebbero essere stralciate. Sempre che il contribuente rispecchi i requisiti richiesti per lo stralcio.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali non sarà per tutti i contribuenti ma investirà una determinata platea di beneficiari.

Riceveranno l’annullamento delle cartelle, coloro che al 31 dicembre 2019 hanno dichiarato un reddito imponibile uguale o inferiore a 30.000 euro.

Chi ha pagato otterrà il rimborso?

Come specificato nel Decreto Legge del 22 marzo 2021, i debiti con il Fisco, già pagati anche se rientrano nella sanatoria, non saranno in nessun modo rimborsati.

In pratica i contribuenti onesti sono penalizzati per la seconda volta dallo stralcio delle cartelle esattoriali. Questo provvedimento tanto atteso ha reso felice molti contribuenti. Ma ha deluso una grande platea di contribuenti che paga regolarmente le tasse e i tributi.

In effetti, in questo modo si premia l’evasore abituale, anche se la platea è ristretta per il limite di reddito, resta comunque un premio rispetto a chi paga regolarmente.

