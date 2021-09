Le patologie a carico della tiroide sono in constante aumento. Si stima che in Italia siano circa 6 milioni di persone a soffrire di malattie della tiroide. I casi di tumore della tiroide sono in aumento del 20% e ad essere affetto da ipotiroidismo (la malattia tiroidea più diffusa) è circa il 5% della popolazione. La tiroide è una ghiandola che fa parte del sistema endocrino e che si trova alla base del collo. Ha il compito di regolare tutti i processi metabolici del nostro organismo e il conseguente consumo di energia da parte dello stesso.

Per regolare correttamente questi processi, la tiroide produce due ormoni: la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3). Quando si ha a che fare con una sovrapproduzione o una sottoproduzione di questi ormoni ecco che si presentano le patologie associate: ipertiroidismo e ipotiroidismo. Oggi andiamo a parlare dell’ipertiroidismo, condizione causata per l’appunto da una sovrapproduzione di ormoni tiroidei.

È una patologia che colpisce prevalentemente la popolazione femminile di età compresa tra i 20 e i 40 anni e che può essere associata a malattie autoimmuni come il Morbo di Graves, o a infiammazioni come le tiroiditi. È bene fare attenzione a questi 2 sintomi comunissimi che potrebbero essere sintomo di ipertiroidismo. Purtroppo, infatti, i sintomi dell’ipertiroidismo sono molto comuni, perciò la diagnosi arriva spesso in ritardo. E questo comporta conseguenze sia nei pazienti sia al Sistema Sanitario Nazionale. Ma con adeguati controlli preventivi questa malattia si può diagnosticare e curare senza troppe conseguenze.

Attenzione a questi 2 sintomi comunissimi che potrebbero essere sintomo di ipertiroidismo

I sintomi che chi soffre di ipertiroidismo può manifestare sono i seguenti:

perdita di peso improvvisa;

battito cardiaco irregolare;

tachicardia;

sudorazione eccessiva.

In particolare, il calo di peso improvviso è uno di quei sintomi indicativi a cui dovremmo fare particolarmente attenzione. Anche la tachicardia è un sintomo abbastanza comune che si verifica in numerosissimi casi di ipertiroidismo. I sintomi meno comuni ma che potrebbero comunque comparire sono:

debolezza e stanchezza muscolare;

tremori;

aumento dell’appetito;

dolore al collo;

febbre.

È molto importante consultare sempre il nostro medico di base ad ogni sospetto. Sarà lui a prescrivere le analisi adeguate ad arrivare ad un’eventuale diagnosi.

Ipertiroidismo: esami e cura

Con un semplice prelievo di sangue si può arrivare ad una diagnosi di ipertiroidismo. La terapia è solitamente una terapia farmacologica. Solo in alcuni casi si arriva alla chirurgia, casi più gravi in cui si è in presenza del cosiddetto gozzo. È una malattia che è impossibile da prevenire, ma se diagnosticata in tempo è possibile conviverci grazie alla terapia farmacologica che ci garantisce un’ottima qualità della vita.

