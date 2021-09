Settembre è il mese perfetto per godersi un gran numero di destinazioni prese d’assalto durante i mesi estivi. In molti riescono a prendersi almeno qualche giorno di vacanza in questo periodo. Non solo perché le temperature restano miti, ma soprattutto perché i prezzi si abbassano notevolmente. Proprio per questo quella di oggi è la destinazione perfetta ed economica per una gita fuori porta a settembre. Si tratta di un posto facilmente raggiungibile dall’Italia con poche ore di viaggio. Allo stesso tempo trattandosi di un altro paese scopriremo una cultura affascinante ed esotica. Ecco allora tutte le attrattive di questa destinazione e come raggiungerla.

La destinazione perfetta ed economica per una gita fuori porta a settembre

La destinazione di cui oggi vogliamo parlare è davvero perfetta per una combinazione di fattori. In questo periodo è economica, ha pochi turisti e benedetta dal bel tempo. Ma ciò che offre va al di là della convenienza. Questa destinazione è l’Andalusia, la regione che si estende a sud della Spagna. Questa comprende tante attrazioni degne di nota che soddisfano ogni tipo di turista. Abbiamo infatti il mare e alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. L’Andalusia è anche una città ricca di arte per il turista curioso, mentre per gli appassionati c’è una grande varietà di parchi e aree naturali che offrono i paesaggi piu diversi. Insomma, proprio il pacchetto completo.

Cosa visitare in Andalusia

Una città che vale davvero visitare quando andremo in Andalusia è sicuramente Siviglia. Questa è la città più grande della regione, ricca di fascino e storia. Non perdiamoci la Plaza de Toros e la cattedrale. passeggiamo fra i meandri delle sue strade e assaporiamo la Spagna più autentica al ritmo di flamenco. Prossima tappa Granada, una delle città più affascinanti d’Europa grazie anche alla sua caratteristica architettura araba. Lo stesso possiamo dire per Cordoba, famosa per la sua imponente moschea con oltre 800 colonne. Poi c’è Malaga, città natale di Pablo Picasso a cui è stato dedicato un affascinante museo a cielo aperto.

Invece, se preferiamo una vacanza al mare possiamo dirigerci verso la Costa del Sol.

L’Andalusia però è un’attrazione interessante anche dal punto di vista enogastronomico. Ad esempio, potremmo sperimentare il triangolo dello Sherry o le tradizionali tapas.

Come arrivare

Dall’Italia esistono diversi voli diretti verso Siviglia, Granada e Malaga. Molti di questi sono offerti da compagnie low cost. In alternativa possiamo dirigerci a Madrid e raggiungere una di queste destinazioni molto velocemente usando il treno.

