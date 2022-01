Ci siamo ormai lasciati alle spalle il 2021 con tutti i problemi e le gioie che ha saputo donarci. Non resta che guardare avanti con tanta speranza per il futuro. Chi ama consultare gli oroscopi potrà passare da quello classico legato ai segni zodiacali a quello cinese.

L’oroscopo cinese, infatti, è molto interessante e può fornire validi spunti su quello che riserverà il futuro. Dopo aver salutato l’anno del Bufalo il 2022 sarà l’anno della Tigre.

I più sapranno che i segni dell’oroscopo cinese corrispondono all’anno di nascita e non al mese. Per questo motivo per capire a che segno si appartiene è necessario consultare delle tabelle suddivise per anno di nascita.

Alcuni segni fortunati secondo l’oroscopo cinese proprio in questo 2022 saranno Coniglio, Topo e Maiale.

Oltre a questi, poi possiamo anche citare il Drago e il Cavallo.

Attenzione a questi 2 segni zodiacali dell’oroscopo cinese che faranno il pieno di fortuna, amore e denaro nel 2022

Il Drago, secondo la tradizione cinese, rappresenta fortuna, indipendenza e forza. Dagli anni ’50 ad oggi i nati sotto a questo segno sono i 1952, 1964, 1976, 1988 e 2000.

L’anno della Tigre porterà ai Draghi periodi molto interessanti e ricchi di opportunità.

Il 2022, infatti, sarà un anno di grandi decisioni e, in alcuni casi, segnerà un punto di svolta. Questo specialmente dal punto di vista lavorativo dove, se ci si concentrerà attentamente sui propri obiettivi, si raggiungeranno velocemente. Bisognerà solamente fare attenzione a non agire d’impulso dal momento che questo potrebbe vanificare gli sforzi fatti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un anno che andrà a gonfie vele e per alcuni Draghi sarà l’anno delle grandi decisioni.

Ci saranno, ovviamente, anche dei periodi meno favorevoli in cui l’impegno da mettere in campo sarà il doppio.

Cavallo

Il secondo segno dell’oroscopo cinese che incontrerà la Dea bendata in questo 2022 è il Cavallo. I nati sotto questo segno sono i 1954, 1966, 1978, 1990 e 2002.

Il 2022 per i Cavalli sarà molto soddisfacente dal punto di vista sentimentale dopo un 2021 abbastanza difficile. Le coppie troveranno finalmente la pace mentre i Cavalli single avranno l’opportunità di conoscere persone nuove e magari iniziare una nuova relazione.

Anche in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni risultato degli sforzi fatti negli anni precedenti.

Riuscire a fare ciò che porta gioia e, insieme, soddisfazione è uno degli obiettivi che i Cavalli riusciranno a raggiungere in questo anno.

Inoltre i più creativi avranno la possibilità di sfruttare i Social Network per farsi conoscere al grande pubblico. Questo permetterà anche di ottenere grandi guadagni e darà la possibilità di togliersi qualche soddisfazione.

Ecco perché attenzione a questi 2 segni zodiacali dell’oroscopo cinese che faranno il pieno di fortuna, amore e denaro nel 2022.