Le feste di Natale e Capodanno hanno sicuramente messo a dura prova qualunque proposito di dieta e alimentazione sana. Se siamo alla ricerca di un piatto semplice, salutare e veloce senza però sacrificarne il gusto, la ricetta di oggi fa proprio al caso nostro. Il petto di pollo gratinato è un secondo goloso e davvero veloce da preparare, pronto in pochissimo tempo anche nelle giornate più impegnate. Ma vediamo allora assieme perché bastano pochi ingredienti sani ed economici per preparare questo piatto stellare in appena 30 minuti.

Gli ingredienti per preparare la nostra ricetta

600 gr di petto di pollo a fettine;

200 gr di pomodorini;

1 spicchio di aglio;

40 gr di mandorle pelate;

60 gr di pangrattato;

40 gr di pecorino grattugiato;

4 cucchiai di vino bianco secco;

8 rametti di timo fresco;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Bastano pochi ingredienti sani ed economici per preparare questo piatto stellare in appena 30 minuti

Come primo passaggio, dovremo innanzitutto lavare e tagliare i pomodorini a spicchi non troppo sottili.

Prendiamo poi le mandorle pelate e tritiamole finemente utilizzando il mixer, ricordiamoci di unire anche un po’ di pangrattato per assorbirne l’olio. Tritiamo a parte con la mezzaluna anche il timo, l’aglio e mettiamoli in una ciotola. Fatto questo, aggiungiamo il pangrattato avanzato, le mandorle precedentemente tritate, il pecorino e il vino. Mescoliamo il tutto per bene ed infine aggiungiamo un filo d’olio, un po’ di sale e un pizzico di pepe.

Prendiamo ora il pezzo di pollo tagliato a fette e disponiamolo su una teglia ben unta, aggiungiamoci un pizzico di sale e i pomodorini. Distribuiamo ora il composto di pangrattato sulle fettine e pressiamo per bene con la mano in modo da farlo aderire al meglio.

Mettiamo il tutto in forno già caldo a 200 °C e cuociamolo per circa 15-20 minuti. Per sapere se il pollo sarà cotto al punto giusto, basterà bucarlo con uno stecchino: se il liquido fuoriuscito sarà ben chiaro vorrà dire che la carne è pronta, mentre se avrà ancora un colorito rosa dovremo continuare la cottura.

Il momento della cottura sarà quello più importante. Infatti dovremo fare estrema attenzione alle tempistiche per evitare di cuocere troppo la carne. Togliendolo dal forno al momento esatto, avremo ottenuto un piatto di carne saporito e succoso, degno delle migliori cucine.

