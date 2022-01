Appena usciti dalle festività natalizie siamo alle prese con i buoni propositi dell’anno nuovo. Se tra questi c’è anche il desiderio di curare maggiormente la casa e il giardino, dobbiamo sapere cosa piantare. Invece, se da tempo abbiamo questa bellissima passione, possiamo comunque continuare ad abbellire la casa.

Le piante e i fiori ci consentono di avere una casa molto più luminosa, naturale e colorata. Mettere della vita nelle nostre stanze è un’idea che dice molto di noi. Scegliere le piante vuol dire essenzialmente che siamo persone che amano sé stesse e gli altri. Tuttavia, dovremmo già sapere che le piante hanno un ciclo di vita tutto loro e dunque non possiamo sbagliarci a piantarle. Dunque, ecco quali piante scegliere a gennaio su balcone e in giardino per fiori bellissimi.

Ciclamini e tulipani

Partiamo dai ciclamini, che sono una delle piante d’inverno più conosciute e amate dagli italiani. Il ciclamino è una pianta che resiste molto bene al freddo e può crescere anche in vaso. Di conseguenza, non dobbiamo necessariamente metterla nel giardino ma possiamo anche piantarla in balcone. Tuttavia, non dovremmo mai cedere alla tentazione di regalarlo a un amico. Per chi è esperto del significato dei fiori il ciclamino significa poca attenzione e diffidenza.

Il tulipano, invece, ci può ricordare benissimo un nostro viaggio in Olanda. Dobbiamo piantarlo a fine gennaio se viviamo al nord Italia mentre nelle regioni calde cresce già adesso. L’unica accortezza è quella di non piantarlo troppo in profondità.

Ecco quali piante scegliere a gennaio sul balcone e in giardino per fiori bellissimi

Se vogliamo un prato tutto colorato non possiamo non pensare ai narcisi. Certo, si dovrà aspettare la primavera, ma per avere quei colori in giardino dobbiamo già pensarci adesso. I narcisi possono anche vivere in vaso e dunque anche sul nostro balcone possono regalare i loro fiori stupendi. Inoltre, richiedono pochissime cure e dunque sono ideali per coloro che non hanno la fortuna di avere il pollice verde.

Infine, pensiamo alle viole. Sono quei fiori che troviamo facilmente in ogni vivaio e spesso si trovano vicino alle casse d’uscita. Sono considerate poco dagli esperti ma a torto, perché possono regalare dei colori davvero unici. Quando le compriamo, ricordiamoci solo di aggiungere al loro terriccio un po’ di sabbia. Sopportano poco il freddo e dunque ricordiamoci di coprire la terra con un velo di plastica trasparente. Possiamo poi travasarle in giardino e ottenere uno strato viola davvero invidiabile.

Approfondimento

Il segreto del giardiniere che tutti dovremmo conoscere per dire addio a piante secche e appassite.