Agosto è il mese ideale per la semina e la coltura di diversi ortaggi ricchi di proprietà e deliziosi da gustare. Tra questi ci sono i fagioli, dei legumi molto amati e diffusi in cucina soprattutto nell’area mediterranea. Ed anche se coltivare i fagioli non richiede grandi attenzioni, a volte questo legume può subire l’attacco di alcuni parassiti o soffrire di alcune malattie.

Per cui, vediamo quali sono le principali malattie che possono colpire i nostri amati fagioli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a queste malattie e parassiti che colpiscono quest’ortaggio tipico di agosto

Il fagiolo è una pianta erbacea che fa parte delle Leguminose originaria dell’America coltivato in tutta Italia. Questi legumi sono una fonte di vitamina A e C e di diversi sali minerali come il calcio, il fosforo ed il potassio. Inoltre, contengono buone quantità di antiossidanti e di flavonoidi, che sono perfetti per proteggere l’organismo dall’invecchiamento precoce e per la salute dell’apparato cardiocircolatorio. Infine, con sole 35 calorie per 100 grammi di fagiolini, questi legumi sono molto apprezzati nelle diete ipocaloriche.

La coltivazione dei fagiolini è piuttosto semplice e in genere i fagioli prediligono un’esposizione al sole diretto e un clima temperato. Eppure, nonostante sia in genere semplice coltivare i fagioli, a volte capita di notare qualche segnale di allarme. In questi casi se non si fa attenzione si rischia un raccolto scarso o la morte della pianta.

Parassiti e malattie del fagiolo

È essenziale fare attenzione a queste malattie e parassiti che colpiscono quest’ortaggio tipico di agosto. Tra le malattie principali che colpiscono i fagioli ci sono:

rizottoniosi: a causa del fungo Rhizoctonia solani la base del fusto e le radici dei fagioli marciscono e la pianta può anche morire. Solitamente, questa situazione è favorita dall’elevata umidità nell’ambiente;

antracnosi: è piuttosto comune osservare sulle foglie e sui baccelli di fagiolo delle tacche infossate dovute a questa malattia. Anche qui, uno dei fattori che favoriscono l’attacco del patogeno è l’umidità estiva;

muffa grigia: Botryotinia fuckleiana è il responsabile della muffa grigia nei fagioli e colpisce solitamente le piante tenute nelle serre;

ruggine: la si riconosce dalla comparsa di pustole rugginose o nere su foglie e baccelli;

virosi: le virosi inducono delle malformazioni alle foglie facilmente riconoscibili anche perché cambiano di colore rispetto alle foglie sane.

Per tutte queste patologie (tranne la virosi) si può decidere di trattare con un prodotto rameico anche se non sempre è necessario. Infatti, o si interviene subito alla comparsa dei primi sintomi, o potrebbe essere troppo tardi. Ecco perché il modo migliore per proteggere le piante di fagioli da eventuali problemi è con trattamenti preventivi che rinforzino le piante.

Si consiglia di trattare i fagioli soprattutto se sono coltivati in zone umide, o nelle serre, dato che l’umidità favorisce la comparsa di molte malattie. Per cui, sono queste le principali malattie che potrebbero colpire i fagioli e a cui prestare attenzione.

Approfondimento

L’incredibile pianta da siepe che tiene alla larga sguardi indiscreti e impreziosisce il giardino