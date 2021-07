Per un giardino invidiabile e che offra un buon grado di privacy da sguardi indiscreti, le siepi sono la scelta ideale. Infatti, oltre ad essere molto belle, queste formano una sorta di barriera che rende ancor più privato lo spazio della propria casa.

Fortunatamente, esistono diverse scelte per quanto riguarda la pianta da siepe da scegliere. Continuando a leggere, vedremo qual è una delle piante più amate in questo contesto.

L’incredibile pianta da siepe che tiene alla larga sguardi indiscreti e impreziosisce il giardino

Al termine della stagione estiva, a settembre, è possibile ammirare come alcune siepi inizino a cambiare di colore alternando foglie verdi a foglie rossicce. Si tratta della pianta sempreverde nota come piracanta, o agazzino. Una pianta da siepe molto amata soprattutto per gli ammirabili colori e le sfumature che assume con l’arrivo ed il progredire dell’autunno.

In questo periodo, infatti, la piracanta assume sfumature che virano dal giallo al rosso intenso. E proprio da questo deriva il nome della pianta, piracanta, che in greco significa “spina di fuoco”. In effetti, oltre ad essere bella questa pianta può essere pericolosa, in quanto è ricca di spine che proteggono le piccole bacche rosse dagli uccellini.

Si può coltivare singolarmente, oppure, come avviene di solito, impiegare per la creazione di siepi ornamentali.

Come coltivare a siepe la piracanta

L’incredibile pianta da siepe che tiene alla larga sguardi indiscreti e impreziosisce il giardino, la piracanta, si adatta a diverse situazioni e climi. Inoltre, non ha bisogno di particolari cure anche se preferisce terreni ben drenati e non troppo fertili.

Inoltre, tollera molto bene sia l’esposizione in pieno sole che in penombra e sopporta senza problemi temperature rigide tipiche degli inverni del nord Italia.

Per quanto riguarda l’irrigazione, tollera molto bene anche la siccità, ma con poca acqua produrrà meno frutti. Per cui, anche se di solito è sufficiente l’acqua piovana, si consiglia di annaffiare le piante durante i periodi di siccità, soprattutto d’estate. Infine, si consiglia di potare la piracanta a fine estate e in primavera, per rimuovere i rami troppo cresciuti e senza esagerare.

Spesso, la piracanta si usa per creare delle magnifiche siepi impenetrabili con cui delimitare il proprio giardino. In questo caso, per velocizzare lo sviluppo della siepe, si consiglia di piantare le piante a circa 60-80 cm di distanza. Con il tempo, crescendo, le piante formeranno uno strato impenetrabile e incantevole che garantirà la privacy tanto agognata. Per cui, la piracanta è la pianta ideale per delle siepi belle e facili da gestire.