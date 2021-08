Certamente l’abito non serve solo per coprirsi ma è utile per abbellire il nostro corpo e speso migliorare il nostro umore. Ci sono certamente stili e capi di abbigliamento propri di ogni età così come molti sono gli indumenti per così dire trasversali, che possiamo utilizzare, cioè, in diverse fasce d’età, giocando sui dettagli, su un accessorio e soprattutto sul modo stesso di indossare il capo.

Ovviamente non parliamo di treccine alla francese a 60 anni che forse ci metterebbero in ridicolo. Segno evidente della volontà di volere essere persona “altra” e di non accettare con consapevolezza e serenità la propria età. Atteggiamento che persino le star iniziano a rifiutare come leggiamo nel seguente articolo.

Possiamo abbinare così questo capo oversize che ci rende più giovani anche a 50 anni

In questo articolo parliamo di uno dei capi di tendenza dell’estate che è la camicia oversize (molto larga) che possiamo facilmente trovare nei nostri armadi o anche prendere in prestito dal guardaroba maschile.

Quasi sempre in cotone ma anche in lino, i colori più in voga sono quelli accesi a tinta unita, come rosa o verde ma anche il classico bianco. Il lancio è tutto da imputare alla sfilata di Valentino primavera estate 2021.

Come abbinarla

Possiamo indossarla sugli shorts o anche sui pantaloncini con lunghezza sopra il ginocchio. In quest’ultimo caso, anche le signore più in età possono indossarla con grande disinvoltura per un look giovane ed elegante ma mai fanciullesco. Ai piedi non possiamo che optare per sandali bassi e comodi.

Abito copricostume

Possiamo anche impiegarla come mini-abito, soprattutto se siamo al mare e dalla spiaggia dobbiamo fare una capatina al supermercato. Un modo pratico per evitare le trasparenze eccessive quando siamo in coda alle casse. Corto e traspirante, coprente e facile da indossare.

Inoltre, poiché nasconde il colore del costume, non abbiamo necessità di accordare i rispettivi colori.

Il contrasto

Possiamo poi impiegare la super camicia in uno dei colori vivacissimi propri anche di altri capi di tendenza dell’estate, come il verde o il fucsia, e lasciarla aperta su un abito corto bianco, nero o dai toni neutri e pastello.

Un tocco glamour che si rivela anche utile per coprire le spalle quando ci sorprende il gettito d’aria condizionata dritto sulla schiena intrisa di sudore.

Su pantaloni lunghi

Possiamo abbinare così questo capo oversize che ci rende più giovani anche a 50 anni e sostituire i foulard di cui necessitiamo in diverse occasioni.

Ad esempio, quando la calura estiva è interrotta da correnti d’aria più fresca e possiamo abbinare la camicia oversize anche su pantaloni neri dritti: un accostamento davvero ideale per una donna matura che sa scegliere con gusto.