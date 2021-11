Dopo aver visto il film “L’amore non va in vacanza”, non possiamo non aver desiderato un cottage tutto per noi in cui trascorrere le vacanze di Natale o comunque l’inverno. Questo perché i paesaggi inglesi e scozzesi sono incredibilmente belli. La campagna sconfinata e le casette con i camini fumanti rendono l’atmosfera estremamente suggestiva.

In modo particolare, l’autunno esplode in tutti i suoi colori in questi posti, dove la vegetazione è incredibilmente rigogliosa per via del clima umido e del verde sconfinato. Più di una volta ci sarà capitato di vedere nei film e nelle foto queste case in mattoni scuri con dell’edera verde e rossa che rende le pareti bellissime.

Attraversare questi villaggi con un’auto d’epoca ci farà sembrare in un episodio de l’Ispettore Barnaby

Esistono dei villaggi nel sudovest dell’Inghilterra che hanno queste caratteristiche. Estremamente graziosi e pittoreschi, sono l’ideale per sposarsi o più semplicemente per una bella esperienza. Questi luoghi degni di una favola sono perfetti per un viaggio romantico e all’insegna della meraviglia spendendo pochi soldi.

Partiamo da Dorset chiamata anche Dorsetshire, che è una contea inglese che si trova nella parte sudovest del Paese e si affaccia sul Canale della Manica. Il litorale è magnifico perché prevede spiagge bellissime e baie nascoste, vista la vicinanza al mare. Caratteristico il villaggio, con le case una dietro l’altra colorate e dalle forme graziose, molto vicine alle tipologie scozzesi.

Bibury si trova, invece, nella contea di Gloucestershire. Le case del villaggio in pietra dai colori scuri e dalle finestrelle bianche si affacciano lungo il corso del fiume Coln. La principale attrazione è la Arlington Row, una delle vie più fotografate d’Inghilterra. Ci sono infatti lungo la strada dei bellissimi cottage in pietra del XIV secolo, usati prima come ovili e poi come dimore dei tessitori della zona. Bellissimo anche l’Arlington Mill, l’antico mulino del villaggio.

Castle Combe è un’altra meravigliosa chicca della zona sudoccidentale del Regno Unito. Nel 1962 venne definito il paesino più bello dell’Inghilterra. Questo paesino con la parrocchia conta solo 350 abitanti. Le case di Castle Combe hanno tutte la stessa conformazione, ovvero con muri di pietra e tetti che vengono ricavati sempre dalle lastre in pietra. La tipologia è quella del Cotswolds, una catena di colline al centro dell’Inghilterra. Attraversando la stradina del paese con una macchina d’epoca, ci sembrerà di essere in un episodio della serie TV “L’ispettore Barnaby”.

Questi luoghi degni di una favola sono perfetti per un viaggio romantico e all’insegna della meraviglia spendendo pochi soldi

Meritano una visita anche la cittadina di Bath nel Somerset, sempre nel sudovest dello Stato inglese. È conosciuta per le sue sorgenti termali oltre che per la sua bellezza architettonica. Per la costruzione delle case si è usata una particolare pietra colore del miele, che durante i tramonti restituisce alla città un colore meraviglioso. Bellissimi anche gli edifici georgiani del XVIII secolo.

Infine è doverosa una tappa al Lulworth Castle situato sempre a Dorset, al sud del villaggio di Wool. Questa struttura fortificata, eretta nel XVII secolo, era una residenza di caccia ed è uno dei cinque edifici elisabettiani ancora rimasti.