L’8 maggio si celebra la Festa della mamma. Un’occasione speciale da trascorrere in famiglia e magari per godersi un bel pranzo. Ma come capita per ogni festività, anche in questo periodo non mancano i tentativi di truffa telematica. Proprio in questi giorni, ce ne sono due da cui dobbiamo difenderci. Quindi attenzione a queste 2 nuove pericolosissime truffe WhatsApp. Promettono di premiarci con fantastici regali, ma in realtà ci ruberanno solo i nostri preziosi dati sensibili. Vediamo di cosa si tratta e come non farsi fregare.

Il falso concorso Ferrero per la Festa della mamma

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate in tutto il Mondo. E purtroppo è anche uno dei canali preferiti dagli hacker per le truffe informatiche. Una delle più recenti ha come tema la Festa della mamma. Molti stanno ricevendo in queste ore un messaggio (falso) firmato Ferrero, che mette in palio un cesto di prodotti dopo aver risposto a un questionario.

Ovviamente le domande del questionario sono facilissime e pensate per far vincere tutti. Il problema arriva dopo i quiz, quando vengono richiesti i dati personali. Chi li inserisce li mette in mano a truffatori, fastidiosi servizi spam e nei casi più gravi a malintenzionati che cercano un accesso all’home banking.

La stessa Ferrero ha recentemente smentito pubblicamente l’esistenza del concorso. Quindi non apriamo il messaggio e valutiamo se inviare una segnalazione alla Polizia Postale.

Attenzione a queste 2 nuove pericolosissime truffe WhatsApp dedicate alla Festa della Mamma perché mettono a rischio i dati personali

La seconda truffa di questi giorni ha protagonista un altro dei grandi nomi del commercio italiano: Nespresso. Le nostre bacheche WhatsApp si stanno riempiendo di messaggi che mettono in palio una macchinetta del caffè Nespresso Vertuo. Anche in questo caso si tratta di un attacco informatico.

Il funzionamento è lo stesso. Si invitano gli utenti a rispondere ad alcune domande e poi si chiedono i dati personali per ricevere l’elettrodomestico. Evitiamo di farlo, se teniamo alla nostra privacy e alla nostra sicurezza.

In più, questo raggiro ha un meccanismo di diffusione davvero subdolo. Il messaggio del concorso arriva infatti sotto forma di link condiviso più e più volte dai contatti stretti. Il consiglio è, come sempre, quello di non aprire il messaggio e di cancellarlo immediatamente. Se abbiamo ancora dubbi, una semplice ricerca online potrebbe chiarirci la situazione.

