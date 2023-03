Biscotti per la colazione che sarebbero contaminati da pesticidi: i risultati di un’indagine

Uno dei migliori alimenti per la colazione sono i biscotti, ma attenzione ad alcune marche, protagoniste di un’indagine che ha rivelato la presenza di possibili pesticidi. Ecco la lista.

Gli esperti ripetono spesso che la colazione è il pasto più importante della giornata. Serve a dare l’energia necessaria ad affrontare tutta la giornata. Ma cosa preferisci mangiare a colazione?

Moltissime persone hanno nella loro lista di preferenze i biscotti. Tuttavia, attenzione alle marche scelte quando si va a fare la spesa al supermercato. Una ricerca tratta da “Il Salvagente” ha individuato alcuni biscotti per la colazione che sarebbero contaminati da pesticidi.

Ce ne sarebbero tracce evidenti secondo i test di laboratorio. Vi daremo, qui di seguito, la lista di questi prodotti, ma anche le marche che, invece, che hanno superato il test.

Biscotti per la colazione contaminati da pesticidi: ecco la lista delle marche coinvolte

Il test di laboratorio ha evidenziato da subito una buona notizia, ovvero l’assenza di micotossine in tutti i prodotti analizzati. Tuttavia, ci sono tracce di altre sostanze pericolose.

Ecco che cosa hanno voluto individuare i test di laboratorio:

sale e zucchero : secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità noi non dovremmo superare i 5 grammi di sale e i 25 grammi di zucchero ogni giorno per la nostra salute;

: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità noi non dovremmo superare i 5 grammi di sale e i 25 grammi di zucchero ogni giorno per la nostra salute; ingredienti indesiderati: questi sono edulcoranti come lo sciroppo di maltitolo e il maltitolo stesso, olio di palma e di colza , difosfato disodico , tutti potenzialmente responsabili di problemi gastrointestinali;

come lo sciroppo di maltitolo e il maltitolo stesso, , , tutti potenzialmente responsabili di problemi gastrointestinali; fibre: secondo gli esperti dovremmo assumerne almeno 30 grammi al giorno, ma i biscotti per la colazione esaminati ne hanno pochissime;

Don (deossinivalenolo): è una sostanza pericolosa per i bambini, nessun marchio supera i limiti consentiti dalla legge tranne uno;

(deossinivalenolo): è una sostanza pericolosa per i bambini, nessun marchio supera i limiti consentiti dalla legge tranne uno; acrilammide : così come può succedere per le patatine, anche nei biscotti il processo di cottura rilascia questa sostanza che, in grandi quantità, potrebbe essere dannosa secondo alcuni studi scientifici;

: così come può succedere per le patatine, anche nei biscotti il processo di cottura rilascia questa sostanza che, in grandi quantità, potrebbe essere dannosa secondo alcuni studi scientifici; pesticidi: sono presenti in ben 10 marche sulle 15 analizzate dalla ricerca in questione e sono sostante pericolose per la nostra salute.

La lista dei prodotti che sarebbero contaminati, in particolare di frollini, è la seguente:

Carrefour : ci sono ben 4 pesticidi presenti e sono piperonyl butoxide, deltametrina, cypermethrin e pirimiphos methyl; inoltre, sono biscotti con elevate quantità di zucchero;

: ci sono ben 4 pesticidi presenti e sono piperonyl butoxide, deltametrina, cypermethrin e pirimiphos methyl; inoltre, sono biscotti con elevate quantità di zucchero; Conad : grande quantità di Don presente nocivo per bambini al di sotto dei 3 anni;

: grande quantità di Don presente nocivo per bambini al di sotto dei 3 anni; Novellini Gentilini : grandi quantità di acrilammide;

: grandi quantità di acrilammide; Galbusera: presenza di fosfati e polifosfati vietati negli alimenti per l’infanzia, concentrazioni di difosfato disodico responsabile della non corretta assimilazione dei sali minerali, dolori allo stomaco e diarrea.

Alcune informazioni, come nel caso dei frollini Galbusera, sono indicate in etichetta, ma molte di queste informazioni non ci sono.

I prodotti migliori

Secondo Altroconsumo, tuttavia, ci sono anche dei prodotti considerati di ottima qualità. Questi sono:

Novellini latte e miele Coop;

Gran Variè Colussi;

Oswego;

Oro Saiwa fibra attiva;

Biscotti farina integrale Carrefour Bio.

In queste marche ci sono ottime quantità di fibre, pochi zuccheri, poco sale ed hanno i migliori punteggi considerando i valori nutrizionali di tutti gli ingredienti.