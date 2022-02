Idratare il nostro corpo è fondamentale per preservarne la salute. I liquidi, infatti, sono necessari all’organismo per svolgere tutte le funzioni necessarie per stare bene.

Gli esperti, per questo motivo, consigliano di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno e di consumare frutta e verdura fresca. Per capire quanto sia importante tutto ciò, basterebbe pensare al fatto che l’acqua costituisce circa il 60% del nostro organismo.

La giusta quantità di questo elemento, infatti, è necessaria per preservare il buon funzionamento dei reni, ma anche del cuore e del cervello. Per non parlare di quanto faccia bene per la nostra esteriorità: idratandoci rallentiamo il processo di invecchiamento della pelle, quindi la comparsa delle rughe.

Per questo motivo, quindi, dovremmo imparare a riempire delle borracce d’acqua per avere questo prezioso elemento sempre accanto a noi.

Gli eccessi fanno sempre male

Oltre all’acqua, esistono anche altre bevande che darebbero molti benefici al nostro organismo.

Una di queste è sicuramente la spremuta di arancia, una bevanda preziosissima e molto famosa per le sue infinite proprietà buone. Questa bevanda è ottenuta dalla spremitura del famoso agrume, il cui succo è ricco di vitamina C.

Proprio quest’ultima avrebbe grandi poteri antiossidanti e aiuterebbe a rinforzare le difese del sistema immunitario. Senza dimenticare un altro importante beneficio della vitamina C, cioè che riuscirebbe a neutralizzare i radicali liberi.

Per questo motivo è molto importante assumerla attraverso questi alimenti che la contengono.

Attenzione a questa bevanda molto comune perché potrebbe causare mal di testa, bruciori di stomaco e vertigini

Il problema potrebbe derivare da un eccesso di vitamina C. Se una carenza di questa vitamina potrebbe provocare patologie come lo scorbuto, è anche vero che ci potrebbero essere effetti collaterali negativi anche nel caso contrario.

Troppa vitamina C, infatti, potrebbe provocare malesseri fisici, come una debolezza generale, mal di testa o bruciori di stomaco. In alcuni casi, ciò causerebbe anche vampate di calore improvvise o vertigini. È importante non abusarne anche per evitare problemi ai reni.

Per questo motivo bisognerebbe ricordarsi di non esagerare con gli alimenti che contengono questa vitamina, come, ad esempio, l’arancia e la sua spremuta. Attenzione a questa bevanda molto comune, quindi, e ricordiamo che gli eccessi andrebbero evitati sempre.

Sfatiamo il mito per cui la vitamina C farebbe passare il raffreddore

Infine, ricordiamo che non esiste un’evidenza scientifica per dire che la spremuta faccia guarire dal raffreddore. Quest’idea diffusa è frutto di una leggenda popolare, ma non troverebbe alcun riscontro nella realtà: la vitamina C, infatti, non avrebbe proprietà terapeutiche.

Ciò che riuscirebbe a fare, invece, è diminuire la durata dell’influenza.