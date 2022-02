Non una torta o i soliti cioccolatini per San Valentino, ma questi irresistibili tartufini al cioccolato bianco pronti in pochi minuti 

La Festa degli Innamorati è alle porte. Quale dolce preparare per festeggiarla in compagnia della propria dolce metà? Meglio preparare non una torta o i soliti cioccolatini per San Valentino, ma questi irresistibili tartufini al cioccolato bianco. Un’idea ricetta molto semplice e dunque adatta anche a chi ha poca dimestichezza ai fornelli.

Chi vuole fare una gradita sorpresa al proprio compagno o compagna potrebbe prepararli, metterli in una confezione regalo e donarglieli al posto della classica scatola di cioccolatini industriali.

Ingredienti per 30 tartufini

250 g di cioccolato bianco;

100 g di panna da cucina;

100 g di frutta secca a scelta;

q.b. cocco grattugiato.

Portare ad ebollizione la panna da cucina. In seguito, toglierla dal fuoco e trasferirla in un secondo contenitore. Versare al suo interno il cioccolato tagliato a pezzettini e mescolare fino a farlo sciogliere completamente. Aggiungere la frutta secca e mescolare, per poi riporre il tutto all’interno del congelatore per 30 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, togliere dal congelatore il composto. Con l’aiuto di un cucchiaino, staccarne un po’ e dargli la forma di una pallina. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto. Infine, rotolarle nel cocco grattugiato. Per renderli ancora più buoni, chi vuole può usare altro cioccolato bianco per realizzare una golosa copertura. Basterà scioglierlo a bagnomaria e passare i tartufini al suo interno. Fatto ciò, ecco pronti i golosi tartufini con cioccolato bianco e cocco. Non resta che metterli nel frigorifero per altri 15 minuti.

Trascorsi questi, saranno pronti per essere serviti oppure adagiati su dei pirottini di carta, inscatolati e regalati al proprio compagno o compagna. Si consiglia, tuttavia, di mangiarli quando sono ancora freddi per poterli assaporare ancora meglio.

