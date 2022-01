Pochi piatti sono protagonisti della stagione fredda come il risotto alla zucca. Semplice da preparare, con ingredienti umili ma profumatissimo e saporito, il risotto alla zucca non può mancare sulle tavole di tutti gli italiani durante l’inverno. Purtroppo però, anche se la ricetta per prepararlo è molto semplice, a volte i risultati possono non essere quelli sperati. Il risotto alla zucca, infatti, può risultare poco saporito, oppure troppo blando e acquoso. Fortunatamente, è facile porre rimedio a questo inconveniente utilizzando un semplice trucchetto. Vediamo di che cosa si tratta.

È questo il vero trucco per dire addio al risotto alla zucca blando e insipido e mettere in tavola una vera delizia

Ma di quale trucco stiamo parlando? È molto semplice: non bisogna mettere la zucca nel riso così com’è. Bisogna invece precuocerla, in modo che risulti più saporita e meno acquosa. Ma non basta una precottura qualunque: il segreto è accompagnarla con gli ingredienti giusti. In particolare, per un risotto perfetto la zucca andrebbe cotta al forno. Ma non da sola. È questo il vero trucco per dire addio al risotto alla zucca blando e insipido e mettere in tavola una vera delizia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Cuociamo la zucca al forno insieme a patate, cipolle, aglio per preparare due piatti in uno

Prima di preparare il risotto, procediamo in questo modo. Procuriamoci una teglia capiente e antiaderente. Nella teglia mettiamo un abbondante strato di olio di oliva. Poi disponiamo sulla teglia la zucca tagliata a pezzi con la buccia. Aggiungiamo delle patate tagliate a cubetti grossolani, delle cipolle tagliate in quattro, dell’aglio, delle erbe aromatiche e sale. Inforniamo a circa 200 gradi per circa 30 di minuti. Teniamo sempre d’occhio la teglia perché i tempi di cottura dipenderanno dalle dimensioni dei pezzi in cui abbiamo tagliato le verdure.

La zucca sarà più saporita se accompagnata da altre verdure durante la cottura

Al termine della cottura, eliminiamo la buccia dei nostri cubetti di zucca e utilizziamoli per il nostro risotto. Sarà molto più saporita che se l’avessimo cotta da sola. Nella teglia resteranno tutti gli ingredienti per un meraviglioso contorno da servire dopo aver messo in tavola il riso. Avremo delle patate e cipolle al forno profumatissime.

Ma patate e cipolle non sono le sole che possono accompagnare in forno la nostra zucca per preparare un pasto completo tutto in una volta ancora più saporito. Possiamo mettere nella teglia anche i porri. Ecco una ricetta squisita per i porri gratinati al forno che farà venire l’acquolina in bocca a tutti i commensali.