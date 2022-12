Attenzione a non fare 5 gravi errori con l’auto in inverno! Ecco cosa rischi se li commetti

5 errori da non fare quando guidi l'auto in inverno - proiezionidiborsa.it

Durante la stagione invernale bisogna prestare alcune cure extra alla propria automobile ed evitare di commettere degli errori che potrebbero rivelarsi anche piuttosto gravi.

La stagione invernale ha finalmente avuto inizio e comincia a fare sempre più freddo. Proprio per questo forse ti capita di guidare più spesso la tua automobile e di farlo anche per percorrere tratte non particolarmente lunghe.

Devi però sapere che per la tua stessa sicurezza è importante prestare attenzione a non fare 5 gravi errori con l’auto in inverno.

Trascurare la batteria, le lampadine e le gomme della tua automobile

Nel corso di questa stagione userai molto spesso i tergicristalli, l’impianto di riscaldamento e i fari di profondità della tua automobile. Dovrai quindi assicurarti del corretto funzionamento della sua batteria ed evitare di trascurarla. Falla controllare spesso e sostituiscila se pensi che sia vicina al collasso.

Molto importante anche verificare che il sistema di illuminazione dell’automobile sia perfettamente funzionante. Restare al buio durante una notte invernale e in automobile è un’esperienza che si vuole evitare di sperimentare.

Infine, mai avventurarti su una strada ghiacciata senza esserti assicurato di avere gli pneumatici completamente a posto. Durante l’inverno, specialmente nelle zone più fredde, devi infatti prestare ancora più attenzione del solito alla manutenzione delle ruote.

Usare gli abbaglianti per fare più luce

In inverno potresti trovarti ad avere a che fare con la nebbia più spesso del previsto. Di istinto potresti decidere di accendere i fari abbaglianti.

Tuttavia questi ultimi non ti saranno di grande aiuto e anzi ridurrai ulteriormente la tua visibilità. Dovresti invece optare per un’altra soluzione e cioè azionare i ben più utili fari fendinebbia.

Non usare l’antigelo

Quando le temperature sono molto basse il gasolio può congelare e andare ad ostruire il filtro. Se ciò avviene non potrai più mettere in moto la tua automobile. È quindi importante evitare che questo fenomeno si verifichi. Per farlo, devi semplicemente aggiungere un additivo antigelo al diesel, se non è già presente al suo interno.

Per simili motivi non dovresti mettere l’acqua nel liquido del radiatore. Meglio che tu pulisca accuratamente il serbatoio per poi rabboccarlo con il liquido antigelo.

Non alzare i tergicristalli quando nevica

Quando nevica i tergicristalli della tua automobile possono restare facilmente intrappolati dal ghiaccio. Proprio per questo dovresti lasciarli alzati quando la parcheggi e hai intenzione di allontanarti per un po’ di tempo. Così facendo non troverai brutte sorprese al ritorno. Se è ormai troppo tardi, per fortuna esistono diversi modi per rimediare all’errore.

Attenzione a non fare 5 gravi errori con l’auto in inverno: mai togliere il ghiaccio dal parabrezza usando l’acqua calda

Se fa molto freddo potrebbe capitarti di trovare il parabrezza della tua macchina ghiacciato. Evita di cercare di scongelarlo usando l’acqua calda. Sarebbe assolutamente inutile.

Ti basta invece accendere il climatizzatore della tua automobile. Il flusso di aria calda scioglierà il ghiaccio che si è accumulato sul parabrezza e inoltre eviterà che i vetri interni del mezzo restino appannati. Due piccioni con una fava!