Ghiaccio sui vetri dell’auto in inverno? Alcuni trucchetti per rimuoverlo e prevenirne la formazione

L’inverno ci fa pensare a cibi succulenti e fumanti e serate al caldo davanti la tv. Insieme a cose piacevoli ce ne sono altre. L’auto in molte zone d’Italia può avere problemi con il freddo. Scopriamo come affrontarli.

Ogni stagione dell’anno è legata a sensazioni diverse. Pensando all’estate ricordiamo il calore del sole sulla pelle e magari pensiamo alle vacanze al mare. L’inverno è amato da molti per varie ragioni. In cucina per pranzo e cena si preparano spesso piatti caldi e gustosi. La domenica e per le feste la tavola è un trionfo di colori e sapori. Mangiamo anche tanti dolci tradizionali o della cioccolata.

Se si abita in zone molto fredde, oltre a coprirci in modo adatto per non prendere il raffreddore, stiamo attenti all’auto.

Ghiaccio sui vetri dell’auto in inverno? Proviamo a rimuoverlo senza fare danni

Quando le temperature sono basse, specialmente di notte, c’è la possibilità di trovare delle brutte soprese. Pensiamo al ghiaccio. Quando usciamo di casa per andare al lavoro o per fare shopping potremmo trovare il parabrezza ghiacciato.

Per rimuovere la patina di acqua cristallizzata ci sarebbero alcuni rimedi.

Innanzitutto evitiamo uno sbalzo termico pericoloso. Per far ciò, quindi, lasciamo perdere getti di acqua bollente.

Un metodo meno pericoloso sarebbe un altro. Versiamo dell’acqua tiepida dentro un sacchetto da freezer. Chiudiamo poi la zip scorrevole e passiamolo sul parabrezza come una spugna. Servirebbe anche sui finestrini.

Per sbrinare il parabrezza potrebbe servire il riscaldamento dell’auto. Attenzione a non azionare le spazzole. Sollevarle, togliere il grosso del ghiaccio e poi metterle in funzione.

Un liquido antigelo per i vetri sarebbe ideale. Potrebbe servire anche una spruzzata di una soluzione formata da 1/3 di acqua e 2/3 di alcol. In alternativa, basterebbe un prodotto per i vetri. Appena il ghiaccio comincia a sciogliersi, pian piano potremmo pure operare con un raschietto.

Come proteggere l’auto di notte

Ghiaccio sui vetri dell’auto in inverno? Questi semplici sistemi dovrebbero funzionare.

Per prevenire il problema potremmo agire in questo modo. Solleviamo le spazzole del tergicristalli e sistemiamo un cartone, un telo o un asciugamano umido sul parabrezza. Infiliamo le spazzole in un paio di calzettoni lunghi e abbassiamole. In questo modo resterà tutto protetto contrastando la formazione dei cristalli di ghiaccio.

Si potrebbe spruzzare un liquido con metà acqua e metà aceto sui vetri la sera prima come prevenzione.

Per gli specchietti laterali potremmo invece usare dei sacchetti di plastica chiusi con un elastico o uno spago.

Forse abbiamo parcheggiato davanti il nostro albergo in montagna. Siamo in vacanza con i nostri cari per Natale e vogliamo fare un giro in auto per raggiungere i mercatini natalizi. Purtroppo le ruote non vanno, hanno poca presa. Un trucchetto sarebbe quello di mettere davanti le ruote motrici i tappetini di gomma dell’auto. Dovremmo ripartire in pochi minuti. In caso contrario è preferibile chiedere un aiuto.