Ecco un’idea creativa per un pupazzo di neve fai da te e non servono calzino o bicchieri

Vorremmo fare un pupazzo di neve originale ma non ha nevicato? Niente paura. Infatti, potremmo facilmente crearne uno alternativo in casa con pochi materiali di riciclo. Il procedimento sarà davvero veloce e divertente, e chi lo vedrà ne rimarrà stupito: vediamo come fare

Quando scende la neve l’atmosfera del Natale si fa più intensa. Con essa ci piace giocare e sperimentare, tanto che oltre alla classica sfida a palle di neve si decide spesso di fare un pupazzo. Non sempre, però, questa sarebbe necessaria per il nostro intento. Anche con quel poco che abbiamo in casa possiamo ricrearne uno davvero niente male. A lavoro completato potremo esporlo sull’albero come decorazione o come simpatico soprammobile. Vediamo che cosa ci serve e come realizzarlo in pochissime mosse.

Ecco un’idea creativa per un pupazzo di neve speciale

Per riprodurre il nostro pupazzo di neve particolare dovremo procurarci innanzitutto la base su cui lavorare. Diversi tutorial mostrano come fare partendo da un calzino o dai bicchieri, ma oggi useremo un oggetto alternativo. Si tratta del tappo di sughero dello champagne. Assicuriamoci che abbia una testa tondeggiante e definita e non regolare come quella di alcune bottiglie di vino.

Lo appoggiamo sul piano da lavoro e con un pennello iniziamo a dipingerlo di bianco. Aspettiamo che la vernice asciughi del tutto, poi incolliamo due perline nere sul tappo per fare gli occhi.

Aiutandoci con un bastoncino di legno versiamo a semicerchio delle goccioline di vernice nera, che formeranno la bocca. Per il naso, invece, tagliamo uno stuzzicadenti e applichiamo un po’ di colla sul lato reciso. Quindi, lo attacchiamo al di sotto delle perline, premendo delicatamente. Infine, lo coloriamo di arancione per simulare la classica carota.

Iniziamo a vestirlo!

Ora possiamo pensare all’outfit per il nostro carinissimo pupazzo. Potremmo mettergli una bella sciarpa, per tenerlo al caldo. Distribuiamo un po’ di colla attorno al collo del tappo, quindi leghiamo un nastrino verde. Proseguiamo incollando in verticale due o tre perline di colore rosso sul busto: saranno i bottoni dell’abito.

E ora il tocco di classe: un elegante cappello. Tagliamo un pezzo di cartoncino nero e sopra vi disegniamo un cerchio con la matita. Dovrà risultare leggermente più largo della testa, perché la copra bene. Ritagliamo la forma con delle forbici e spargiamo nel centro della colla. Prima che asciughi, tagliamo un quarto di un tappo di vino. Incolliamo il pezzo al cartoncino e lo dipingiamo di nero. Per finire, terminiamo tutto il lavoro fissando il cappello sul capo.

Ecco un’idea creativa per un pupazzo di neve che si distingue da tutti gli altri e che non potremo che adorare.