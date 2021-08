Siamo grandi amanti dei primi piatti ma ci siamo stancati dei classici come la pasta al pomodoro? Cerchiamo ricette sfiziose e facili da preparare? Siamo capitati nel posto giusto. Ecco la straordinaria ricetta per il primo a base di rigatoni che farà impazzire tutti: i rigatoni imbottiti al prosciutto e formaggio. Per prepararli ci basterà soltanto mezz’ora di tempo e pochi ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa. Ma soprattutto riusciremo a fare contenti anche i palati più difficili grazie a un gusto unico e davvero sfizioso.

Ecco la straordinaria ricetta per il primo a base di rigatoni che farà impazzire tutti

Per 4 porzioni di rigatoni imbottiti al prosciutto e formaggio ci serviranno:

3 etti di rigatoni grandi; 3 etti di crescenza fresca; 2 etti di cubetti di prosciutto cotto; 1 etto di mozzarella di bufala campana; 250 grammi di pisellini; 150 grammi di passata di pomodoro; sale, olio extravergine d’oliva e pepe per condire.

La preparazione

Iniziamo a preparare i nostri rigatoni imbottiti partendo proprio dalla pasta. Mettiamo l’acqua sul fornello e non appena inizia a bollire inseriamo i rigatoni. Quando sono al dente scoliamoli e passiamoli sotto l’acqua fredda per non farli scuocere. Dovremo usare anche il forno e se non stiamo attenti rischiamo di rovinarli.

Mentre aspettiamo mettiamo i cubetti di prosciutto, la mozzarella tagliata a pezzetti e la crescenza in una ciotola. Mischiamo bene con un mestolo di legno e non appena il composto diventa omogeneo aggiungiamo anche i pisellini sgusciati.

È il momento di armarsi di pazienza. Con un cucchiaino piccolo riempiamo tutti i rigatoni con l’impasto facendo bene attenzione a non metterne troppo. Se non siamo precisi la farcitura potrebbe uscire dalla pasta quando la metteremo in forno.

Siamo pronti per il secondo passaggio di cottura. Prendiamo una teglia, imburriamola e disponiamo i rigatoni ripieni sul fondo. Cerchiamo di essere più precisi possibile e non appena abbiamo finito versiamo sopra la pasta il ripieno avanzato e la passata di pomodoro. Regoliamo con olio, sale e pepe e inforniamo.

Il forno dovrà essere ventilato e a 180 gradi. 20 minuti di cottura e saremo pronti per andare a tavola e conquistare tutti.

Per accompagnare il piatto consigliamo un vino rosso corposo con decise note fruttate.

Se siamo particolarmente fantasiosi e amiamo i sapori decisi possiamo sostituire la crescenza con il gorgonzola o con un altro formaggio cremoso.

