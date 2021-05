Attenzione a non bere questo delizioso succo di frutta se si assumono questi farmaci regolarmente perché potrebbe causare grossi problemi di salute

Si avvicina l’estate e con essa anche il caldo si fa sentire. Fortunatamente, nel pieno del caldo estivo ci vengono in aiuto alcune adorabili bevande: i succhi e le spremute.

Attenzione però a non bere questo delizioso succo di frutta se si assumono questi farmaci regolarmente perché potrebbe causare grossi problemi di salute. Infatti, esistono delle accoppiate farmaco/succo decisamente pericolose! In pratica, alcuni succhi di frutta o spremute contengono al loro interno sostanze che interagiscono con i farmaci anticoagulanti.

Continuando a leggere, scopriremo a quali succhi e spremute fare attenzione perché potrebbero causare grossi problemi di salute se si stanno assumendo determinati farmaci.

Proprietà

Negli ultimi anni è sempre più popolare d’estate dissetarsi con la spremuta del melograno, un delizioso e dolcissimo frutto di origine persiana.

Questo frutto è ricco di antiossidanti che proteggono dall’invecchiamento cellulare, e di tannini e antociani, che rendono la pelle più bella e liscia.

Inoltre, il melograno è ricco di vitamina C, che rafforza le ossa ed è essenziale per la formazione del collagene. Infine, questo delizioso frutto è in grado di prevenire o rallentare il progredire di malattie neurodegenerative come il Parkinson e l’Alzheimer.

Per questi motivi, o anche solo per il gusto divino, il melograno è amato da moltissime persone.

Nonostante gli indiscussi benefici di questo frutto, il melograno può avere degli effetti collaterali anche gravi per alcune persone. Infatti, questo frutto contiene al suo interno delle sostanze che di per sé non sono dannose, ma che possono alterare il funzionamento di alcuni farmaci. In particolare, sono queste le categorie interessate:

a) antidiabetici;

b) antidepressivi;

c) antinfiammatori;

d) farmaci per l’ipertensione.

È per questo che bisogna fare attenzione. Infatti, a seconda del tipo di farmaco il melograno ne aumenterà o diminuirà l’effetto. Perciò, se si assumono questi farmaci, è meglio evitare di mangiare il melograno o di bere una spremuta di questo frutto.

Ecco, quindi, che anche un frutto ricco di proprietà nasconde in sé un aspetto pericoloso ed imprevedibile.