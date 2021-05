Grazie a questa pianta il nostro salotto sarà profumato elegante come quello delle riviste di arredamento

Quando pensiamo alle piante per arredare la casa la prima che ci viene in mente è l’orchidea. Infatti, grazie ai suoi colori è in grado di abbellire e valorizzare gli angoli del nostro rifugio perfetto.

In realtà, esistono tante altre piante ideali per le stanze del nostro appartamento. Una di queste è la gardenia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

È curioso ma grazie a questa pianta il nostro salotto sarà profumato ed elegante come quello delle riviste di arredamento. Vediamo insieme come.

Focus sulla Gardenia

La gardenia è una pianta molto delicata con fiori bianchi e molto profumati. Nonostante abbia bisogno di molte cure il risultato non deluderà: è una pianta che può raggiungere i due metri di altezza.

Questa pianta sempreverde è acidofila e ha delle foglie lucide verdi. Nel caso in cui diventino gialle significa che la pianta ha una carenza di ferro. Infatti, per coltivare una gardenia in appartamento non bisogna dimenticarsi che la tipologia del terreno deve essere acido. Di conseguenza, la prima regola per dare lunga vita alla pianta riguarda l’acqua con cui si innaffia. Per mantenere inalterate le qualità della terra nel vaso l’acqua non deve essere calcarea.

La gardenia è un fiore che può vivere sia all’interno che all’esterno. Bisogna però tenere conto delle temperature ma, soprattutto, della posizione.

È una pianta dalle mezze misure: no al sole diretto ma nemmeno un luogo troppo freddo.

La posizione ideale è in penombra con punti luminosi.

Il regalo perfetto per una persona speciale

Per una gardenia perfetta si deve trovare il giusto grado di umidità. Sarà la pianta a darci indicazioni del suo stato di salute. Se l’ambiente è troppo secco le foglie ingialliranno e i fiori cadranno; viceversa, se è troppo umido, magari per un ristagno di acqua, la pianta può ammalarsi e le sue radici marciranno.

La gardenia è una pianta molto elegante in grado di valorizzare tutti gli ambienti in cui decidiamo di collocarla. Inoltre, per dirla con il linguaggio dei fiori, è simbolo di sincerità.

il colore del suo fiore, che ricorda anche la camelia, è sinonimo di grazia e purezza. Infatti, non è inusuale la scelta di questa pianta per fare un bel regalo ad un’amica o ad una persona cui siamo particolarmente legati.

Il fiore è regale, semplice e molto profumato. Ecco perché grazie a questa pianta il nostro salotto sarà profumato ed elegante come quello delle riviste di arredamento.