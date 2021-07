Ogni anno la stessa storia: arriva l’estate ed ecco che sorgono anche una serie di problemi fisici non irrilevanti. Lo stomaco, poi, è uno dei punti più delicati in ciascuno di noi ed ecco perché è il primo ad esser colpito in certe situazioni. Ecco quindi che il caldo, e tutto ciò che ne consegue, può provocare problemi intestinali come la diarrea.

La diarrea è un disturbo che può affliggere chiunque e per qualsiasi ragione. La causa potrebbe essere un virus, l’aver mangiato troppo, un’intossicazione alimentare o anche qualcosa di inaspettato. Anche lo sbalzo termico rischia di causare questo genere di problemi, soprattutto quando le temperature sono molto alte.

Le possibili cause

Bere acqua fredda quando fuori fa molto caldo oppure immergersi nell’acqua ghiacciata quando il termometro raggiunge i 40 gradi possono causare movimenti intestinali.

Il passaggio repentino da temperature bollenti a molto fredde non è certamente salutare per il nostro stomaco. Stare tutto il giorno sotto il condizionatore a 18 gradi, allo stesso modo, potrebbe non esser proprio un toccasana.

Cosa fare quindi per evitare che la diarrea ci colga, soprattutto in momenti assolutamente inopportuni?

Ecco come risolvere questo fastidioso problema intestinale che ci affligge ogni estate

Quando il problema si è già presentato, non possiamo far altro che ricorrere ai fermenti lattici o ad alcuni farmaci su consiglio del nostro medico. Per prevenirne l’insorgenza, invece, basta metter in pratica alcune piccole e semplici strategie.

Evitare di utilizzare il condizionatore troppo a lungo e a temperature troppo basse è la prima cosa da non sottovalutare. Attenzione anche a non farsi la doccia con l’acqua congelata e non bere bevande troppo fredde, se non ci si vuole ritrovare a dover correre improvvisamente in bagno.

