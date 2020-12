Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti aspettano la domenica per andare a fare una gita fuoriporta per sfuggire all’aria pesante della propria città. Spesso per queste soluzioni toccata e fuga le destinazioni preferite sono quelle in campagna.

Quando si parte lo si fa quasi sempre in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Ma le insidie sono dietro l’angolo. Per creare consapevolezza oggi spieghiamo perché si deve fare attenzione a quest’erba che si trova nelle campagne: se ingerita dai cani può essere fatale. Scopriamo insieme di quale vegetale si tratta.

La ferula

La ferula è un’erba presente soprattutto nelle aree meridionali della nostra Penisola, specialmente nelle due isole. A volte è anche chiamata finocchiaccio. Questa piccola pianta è molto temuta dagli allevatori. E ciò perché ha un effetto estremamente malefico sui ruminanti. Infatti, può condurre a morte sicura proprio per il suo potere anticoagulante che può provocare ingenti emorragie.

Generalmente gli animali riescono a scamparne il contatto grazie ad un senso dell’olfatto molto sviluppato. Tuttavia, a volte, quando i terreni vengono falciati restano dei pezzi in giro che possono essere mischiati con il mangime.

Altre piante pericolose

Allo stesso modo, è meglio guardare con molta cura dove il proprio cane si aggira proprio per evitare che possa incorrere nel medesimo pericolo. Altre piante molto pericolose per i nostri amici pelosi sono l’acetosella, l’azalea, il mughetto e l’edera. Quest’ultima, in particolare, è molto pericolosa perché può indurre uno stato comatoso.

Oggi abbiamo spiegato perché bisogna fare attenzione a quest’erba che si trova nelle campagne, se ingerita dai cani può essere fatale. Per non perdersi altri ottimi consigli per la salute del nostro animale domestico consigliamo di consultare molti altri articoli presenti sul nostro sito. Ad esempio, cliccando qui è possibile scoprire quali sono i cinque elementi presenti nelle nostre dispense che né cani né gatti devono assolutamente ingerire.