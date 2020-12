Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La chiusura di dicembre potrebbe lanciare Relatech verso un rialzo del 100%. È questo il responso dell’analisi grafica e previsionale. C’è, però, un aspetto di cui bisogna tenere conto nel momento in cui si decide d’investire su Relatech, il volumi scambiati giornalmente. Ci sono, infatti, delle sedute, come quella del 17 dicembre, durante la quale non viene effettuato neanche uno scambio. Questa cosa può, chiaramente, provocare problemi nel caso in cui si voglia disinvestire sul titolo.

Dal punto di vista della valutazione possiamo dire che mediamente Relatech risulta essere sottovalutata del 50% circa.

Secondo gli analisti, infatti, nonostante un consenso medio Hold, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 53,2%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il fair value del titolo con le attuali quotazioni.

La chiusura di dicembre potrebbe lanciare Relatech verso un rialzo del 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 17 dicembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 5,9 euro.

Sia sul settimanale che sul mensile la situazione è molto simile. Praticamente dal mese di maggio le quotazioni sono bloccate in area 5,84 euro. Tutti i nostri indicatori sono in posizione neutra e capire dove si dirigeranno le quotazioni è molto complicato.

Tuttavia i grafici “preferiscono” uno scenario rialzista che si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 6,38 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo verso area 12 euro per un potenziale rialzo del 100%.

Viceversa, lo scenario ribassista prenderebbe piede nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 4,98 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Tra Borse USA, FED e record del Bitcoin i mercati confermano la fiducia