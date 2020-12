Ecco i cinque alimenti che i nostri animali domestici non devono assolutamente ingerire

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti noi amiamo i nostri animali domestici. A volte pensiamo che nutrirli con il cibo che cuciniamo rappresenti un gesto di affetto. Però bisogna prestare attenzione e assolutamente evitare una serie di alimenti. Ecco, dunque, i cinque alimenti che i nostri animali domestici non devono assolutamente ingerire.

Il cioccolato

Ecco cinque alimenti che i nostri animali domestici non devono assolutamente ingerire. Il primo della lista è sicuramente il cioccolato. Infatti, una sostanza contenuta all’interno di questo alimento, la teobromina, altera il ciclo sonno-veglia dei nostri cani e gatti. Se abusata può essere letale, infatti basterebbero meno di 25 grammi per uccidere un felino.

Alcolici

Non somministrare una bevanda alcolica ai propri animali da compagnia è una regola di comune buonsenso. Però, purtroppo, a volt,e capita che i pelosi di casa possano per sbaglio venire a contatto con queste bevande.

L’importante è cercare di ridurre i rischi al minimo. infatti gli effetti possono essere disastrosi per il loro organismo. L’alcol può provocare loro danni cerebrali, renali e cardiaci.

Cipolla

La cipolla è potenzialmente mortale per i cani e i gatti perché non possiedono enzimi sufficienti per smaltirla adeguatamente. L’ingestione di piccole dosi può ancora essere sopportata, ma grandi quantità non sono per nulla consigliate.

Noci

Le noci, e soprattutto quelle della varietà macadamia, sono poco salutari per i nostri amici a quattro zampe. Infatti possono indurre tremori, debolezze e nei casi più gravi addirittura la paralisi.

Uva

L’uva è un ingrediente da escludere totalmente dall’alimentazione di cani e gatti. Infatti, provoca un intossicamento che può portare a dei problemi all’apparato escretorio, rendendo difficile la minzione. Una dose di 32 grammi può essere molto dannosa e può portare a un blocco renale nel giro di 48 ore.

Oggi abbiamo parlato di alcuni ingredienti presenti nelle nostre cucine che non devono assolutamente essere toccati dai nostri amati animali domestici. Se siamo interessati alla salute dei nostri cuccioli, si può controllare questo articolo che spiega come le lumache possano essere un alimento fatale per i nostri animali domestici.